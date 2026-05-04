Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

A Ártemis II e a fronteira final

A última missão do programa, a Artemis IV, prevista para acontecer até 2030, deverá, claro, elevar ainda mais esses investimentos

Escrito por
Gilson Barbosa producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Jornalista
Legenda: Jornalista

Ao custo literalmente astronômico de US$ 93 bilhões, a Missão Artemis II, projetada pela Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço (NASA, em inglês) dos Estados Unidos, chegou ao final, de forma bem sucedia, na sexta-feira, 10 de abril. A Lua, nosso satélite natural, voltou a ser, mais de 50 anos depois do último voo tripulado até lá, o cenário da operação. Foi a primeira após o final da era Apollo.

Desta feita, os quatro tripulantes da cápsula Orion registraram impressionantes imagens da Terra a partir do lado oculto lunar. A tripulação superou também o recorde de maior distância já percorrida pelo homem no espaço, ao passar por aquela área, jamais antes visitada. Outro objetivo plenamente alcançado foi o de testar sistemas como o suporte à vida e o controle manual da cápsula, preparando assim o terreno para a futura missão Artemis III, que, dentro de mais dois anos, conforme o planejamento desenvolvido pela agência espacial estadunidense, deverá levar, novamente, astronautas à Lua.

O valor gasto pela Missão Artemis II, conforme auditoria realizada em 2021, reunindo gastos iniciados ainda em 2012 e estendidos até o ano passado, incluiu o lançamento do foguete Space Launch System (SLS), a cápsula Orion (que deu a volta pelo lado oculto lunar) e a infraestrutura do lançamento, abrangendo a importância de US$ 40 bilhões até 2020 e outros US$ 53 bilhões até 2025. A NASA propôs à Casa Branca, em seu pedido orçamentário, a fim de dar continuidade ao programa, o valor estratosférico de US$ 8,3 bilhões para a área de exploração atinente à Lua e ao planeta Marte. A última missão do programa, a Artemis IV, prevista para acontecer até 2030, deverá, claro, elevar ainda mais esses investimentos.

Diante de números tão assombrosos, fico a pensar o quanto a espécie humana tem investido nesses projetos rumo à “fronteira final”, como o roteirista e produtor norte-americano Gene Roddenberry (1921-1991) definiu o espaço sideral como último limite da exploração humana na sua clássica série de TV, “Jornada nas Estrelas” (1966-1969) e nos filmes que a ela se seguiram. E também medito sobre essa corrida espacial em que, além dos EUA, outras nações, como a Rússia, a China, o Japão e países da União Europeia estão envolvidos.

Enquanto desenvolvemos projetos tão ambiciosos rumo ao espaço, continuamos, como espécie, mergulhados em problemas: as guerras, as desigualdades, as doenças, a pobreza que atinge bilhões de pessoas na Terra. Antes de mirarmos o universo, deveríamos volver nossos olhares para a triste realidade que vivemos e cuidar de nossa própria casa. Seria esta a verdadeira prioridade, antes das viagens ao desconhecido.

Jornalista
Colaboradores

A Ártemis II e a fronteira final

A última missão do programa, a Artemis IV, prevista para acontecer até 2030, deverá, claro, elevar ainda mais esses investimentos

Gilson Barbosa
Há 57 minutos
Jornalista
Colaboradores

O que é prescrição?

No linguajar (jargão) jurídico, prescrição difere do sentido médico de receitar, recomendar ou indicar medicamento ou tratamento

Valdélio Muniz
Há 57 minutos
Jornalista
Colaboradores

Quando o preço dita o estilo os limites da moda no Brasil

Gregório José
03 de Maio de 2026
Rafael Martinelli é engenheiro de produção
Colaboradores

Como a inteligência artificial pode prever gargalos e riscos em projetos de construção

Rafael Martinelli
03 de Maio de 2026
Márcio Coimbra é internacionalista
Colaboradores

As Armadilhas de Orbán

Márcio Coimbra
03 de Maio de 2026
Antonio Netto é professor
Colaboradores

Trabalho e saúde mental: entre o sustento e o sentido

Antonio Netto
02 de Maio de 2026
Neto Almeida é procurador municipal de Fortaleza
Colaboradores

Transação Tributária Municipal e a participação cidadã

Neto Almeida
02 de Maio de 2026
Saraiva Júnior é escritor
Colaboradores

'Jumento, nosso irmão!'

Saraiva Júnior
01 de Maio de 2026
Stefano Ribeiro Ferri é advogado
Colaboradores

Quem responde quando a Inteligência Artificial erra na saúde?

Stefano Ribeiro Ferri
01 de Maio de 2026
Leonardo Araripe é presidente da Câmara Setorial de Turismo e Eventos da ADECE
Colaboradores

O primeiro salão do Nordeste tem endereço: Fortaleza!

Leonardo Araripe
30 de Abril de 2026
Artur Marques é professor
Colaboradores

Medida justa para quem cuida da saúde dos brasileiros

Artur Marques
30 de Abril de 2026
Larissa Cruz é assistente social
Colaboradores

Faltar não afeta só você

Larissa Cruz
29 de Abril de 2026
Ellen Moraes Senra é psicóloga
Colaboradores

Diagnóstico de TEA: como lidar e por onde começar

Ellen Moraes Senra
29 de Abril de 2026
Jornalista
Colaboradores

Menos trabalho e mais ilusão no País das folgas infinitas

A retórica política, no entanto, raramente se detém nesse ponto. Prefere o aplauso imediato à reflexão mais profunda

Redação
28 de Abril de 2026
Defensora Pública Geral do Estado do Ceará
Colaboradores

29 anos de presença onde a Defensoria mais precisa chegar

Nosso orçamento participativo, que neste ano completa dez anos, permanece como uma experiência única no sistema de justiça

Sâmia Farias
28 de Abril de 2026
Jornalista
Colaboradores

Oscar Schmidt

À frente da equipe brasileira, Oscar Schmidt (1958-2026) entusiasmava-se a cada cesta alcançada, a cada dois ou três pontos para a seleção que tinha, além dele, como titulares, Marcel, Israel, Gerson e Guerrinha

Gilson Barbosa
27 de Abril de 2026
Jornalista
Colaboradores

O que é coisa julgada?

A coisa julgada apenas formal indica que o processo foi encerrado sem resolver o mérito do pedido, isto é, por alguma mera formalidade

Valdélio Muniz
27 de Abril de 2026
Rafael Pandolfo é advogado
Colaboradores

O Brasil precisa de um Regime Tributário para o Futebol

Rafael Pandolfo
26 de Abril de 2026
Andrea Aquino é advogada
Colaboradores

Nova IN da Receita Federal e o papel indispensável do despachante aduaneiro

Andrea Aquino
26 de Abril de 2026
Jocielton Aquino é empresário
Colaboradores

Imobiliário em transformação: as novas bases do mercado em 2026

Jocielton Aquino
26 de Abril de 2026