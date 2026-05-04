Concursos e seleções: veja inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (4)

Diversos concursos públicos e seleções estão com inscrições abertas nesta segunda-feira, 4 de maio, no Ceará. Há vagas para diversos cargos, como professor de várias especialidade, psicólogo, nutricionista, educador físico, auxiliar de cargos gerais e motorista, entre outros.

As oportunidades são para candidatos com escolaridade nos níveis fundamental, médio e superior. Veja as vagas a seguir:

Prefeitura de Amontada

A Prefeitura de Amontada está com inscrições abertas para concurso público voltado para o magistério e outros cargos.

São dois editais. O primeiro traz vagas para cargos gerais, contemplando profissões como assistente social, educador físico, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo e psicopedagogo, entre outros.

Os salários serão entre R$ 1.621 e R$ 3.603,57. A carga horária, nesse caso, varia conforme o cargo, sendo de 150 a 200 horas mensais.

O segundo edital é voltado exclusivamente para o provimento de cargos de professor em diversas especialidades, como professor de Educação Infantil, Ensino Fundamental Anos Iniciais e Ensino Fundamental Anos Finais (áreas de Linguagens e Códigos, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas).

A carga horária é de 100 horas mensais para todas as áreas de docência e o salário inicial está fixado em R$ 2.514,38 para todos os cargos.

As inscrições são realizadas exclusivamente pelo site do Instituto Consulpam até 11 de maio, com taxa de R$ 100 para cargos de nível médio e R$ 140 para nível superior. As provas objetivas estão previstas para o dia 7 de junho de 2026.

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>> Edital Nº 002/2026

Câmara Municipal de Ipaporanga

A Câmara Municipal da cidade de Ipaporanga está com inscrições abertas para concurso para os cargos de agente administrativo, auxiliar de serviços gerais e motorista. A carga horária de trabalho é de 40 horas semanais e o regime de contratação será estatutário.

No total, são 3 vagas para contratação imediata e 3 vagas destinadas ao cadastro de reserva.

Para o cargo de agente administrativo, é exigido ensino fundamental e o salário base será de R$ 1.827. No caso do cargo de auxiliar de serviços gerais, exige-se ensino fundamental e o salário será de R$ 1.621.

Já para a vaga de motorista é preciso ter ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação na categoria AB. O salário base será de R$ 1.621.

As inscrições custam R$ 75 para cargos de nível fundamental e R$ 100 para nível médio. Elas estão abertas até o dia 18 de maio, por meio do site do INBRASP.

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Prefeitura de Baturité

A Prefeitura de Baturité vai realizar concurso para provimento de cargos efetivos de nível superior, professor de Educação Básica e Guarda Municipal. As inscrições seguem até a próxima quarta-feira (6).

Somando os três editais abertos, há 101 vagas previstas para provimento imediato.

No edital voltado a cargos de ensino superior, há vagas para pedagogo, engenheiro civil, psicólogo, nutricionista, terapeuta ocupacional, analista ambiental, entre outros. A remuneração inicial varia entre R$ 2.719,08 e R$ 9.108.

Já no documento específico para o magistério, estão previstas 20 vagas para Educação Infantil, 20 para Educação Básica I (Anos Iniciais) e 18 para os Educação Básica II (Anos Finais).

Essas últimas vagas são voltadas para especialidades como Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Artes, entre outras. O vencimento básico para todos é de R$ 4.867,77.

Por fim, o edital para a Guarda Municipal é destinado a candidatos com nível médio e CNH na categoria "B". São 20 vagas com vencimento de R$ 1.518.

As inscrições podem ser feitas no site da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura até 6 de maio. Para os cargos de nível superior e do magistério, a taxa é de R$ 150. Já os candidatos para o cargo de Guarda Municipal, que exige nível médio, terá que pagar taxa de R$ 120.

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>> Edital Nº 02

>>Edital Nº 03

Prefeitura de Coreaú

A Prefeitura de Coreaú segue com inscrições abertas para concurso público voltado para níveis fundamental, médio e superior.

Os candidatos devem se inscrever pelo site do Instituto Consulpam até 10 de maio. As taxas de inscrição variam entre R$ 65 e R$ 130, dependendo do grau de instrução exigido.

O primeiro edital contempla profissionais como assistente social, psicólogo, agente administrativo, zelador de patrimônio, agente de fiscalização municipal, entre outros. São 26 vagas, com cargas horárias que variam entre 20, 30 ou 40 horas semanais e remuneração entre R$ 1.621 e R$ 2.500.

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Já o segundo edital é específico para a área da educação, focado no quadro do magistério e apoio escolar. Ao todo, são 150 vagas, com oportunidades para níveis fundamental, médio e superior.

Na área docente, estão reservadas vagas para Educação Infantil, Educação Especial, Língua Portuguesa, Matemática, Língua Inglesa e História, entre outras. Os cargos de níveis fundamental e médio são voltados para zeladores, auxiliares de serviços gerais e motoristas, entre outros.

Os salários indicados são o piso da categoria para professores, R$ 1.621 para cargos de níveis fundamental e médio e de R$ 2.400 para demais cargos de nível superior.

O terceiro edital é voltado para a área da saúde e contempla cargos de níveis fundamental, médio e superior. São 18 vagas com oportunidades para enfermeiro, técnico de enfermagem, dentista, médico veterinário, agente administrativo e motorista.

As remunerações previstas variam entre R$ 1.621 para cargos de ensino fundamental, médio ou técnico e R$ 3.340 pra curso superior.

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Prefeitura de Milagres

A prefeitura de Milagres segue com inscrições abertas para um concurso público que visa preencher 542 vagas imediatas com formação de cadastro reserva.

As oportunidades são destinadas à candidatos com níveis fundamental, médio e superior completos. Os novos servidores terão salários entre R$ 1.621,00 a R$ 10.000,00 por mês.

As inscrições podem ser feitas pelo site do Instituto Consulpam até 11 de maio. As provas ocorrerão no dia 7 de junho.

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Câmara Municipal de Aracati

A Câmara Municipal de Aracati, no Litoral Leste do Ceará, segue com inscrições abertas de concurso público com objetivo de preencher 17 vagas e formar cadastro de reserva em vários cargos de nível médio, técnico e superior.

Os salários variam de R$ 1.518,00 a R$ 3.742,00, por regime de trabalho de 30 horas por semana.

As inscrições podem ser feitas até 9 de junho pelo site Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura (FCPC), a banca organizadora.

O valor da taxa de inscrição vai de R$ 120 a R$ 150. Haverá isenção para candidatos inscritos no CadÚnico.

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Exército (ESA)

As inscrições para o concurso da Escola de Sargentos das Armas (ESA) 2027, do Exército Brasileiro, terminam nesta segunda-feira (4). O certame conta com 1.100 vagas para ingresso nos cursos de formação de graduação de sargentos.

Do total de vagas, 1.015 são reservadas para a área Geral; 30 para a área de Música, e 55 para a área de Saúde. Podem se inscrever candidatos com ensino médio completo, com idades entre 17 e 26 anos.

Os aprovados iniciarão o curso de formação em março de 2027, com término previsto para dezembro de 2028.

As inscrições podem ser feitas pelo site da ESA. O candidato deve ter cadastro no portal gov.br para confirmar a inscrição.