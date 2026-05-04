Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Concursos e seleções: veja inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (4)

Há oportunidades para cargos de níveis fundamental, médio e superior.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Papo Carreira
Mulher respondendo prova.
Legenda: Há oportunidades para pessoas com níveis de escolaridade fundamental, médio, técnico e superior.
Foto: EduLife Photos/Shutterstock.

Diversos concursos públicos e seleções estão com inscrições abertas nesta segunda-feira, 4 de maio, no Ceará. Há vagas para diversos cargos, como professor de várias especialidade, psicólogo, nutricionista, educador físico, auxiliar de cargos gerais e motorista, entre outros.

As oportunidades são para candidatos com escolaridade nos níveis fundamental, médio e superior. Veja as vagas a seguir:

Prefeitura de Amontada

A Prefeitura de Amontada está com inscrições abertas para concurso público voltado para o magistério e outros cargos.

São dois editais. O primeiro traz vagas para cargos gerais, contemplando profissões como assistente social, educador físico, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo e psicopedagogo, entre outros.

Os salários serão entre R$ 1.621 e R$ 3.603,57. A carga horária, nesse caso, varia conforme o cargo, sendo de 150 a 200 horas mensais.

O segundo edital é voltado exclusivamente para o provimento de cargos de professor em diversas especialidades, como professor de Educação Infantil, Ensino Fundamental Anos Iniciais e Ensino Fundamental Anos Finais (áreas de Linguagens e Códigos, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas).

A carga horária é de 100 horas mensais para todas as áreas de docência e o salário inicial está fixado em R$ 2.514,38 para todos os cargos.

As inscrições são realizadas exclusivamente pelo site do Instituto Consulpam até 11 de maio, com taxa de R$ 100 para cargos de nível médio e R$ 140 para nível superior. As provas objetivas estão previstas para o dia 7 de junho de 2026.

>> Edital  Nº 001/2026

>> Edital Nº 002/2026

Câmara Municipal de Ipaporanga

A Câmara Municipal da cidade de Ipaporanga está com inscrições abertas para concurso para os cargos de agente administrativo, auxiliar de serviços gerais e motorista. A carga horária de trabalho é de 40 horas semanais e o regime de contratação será estatutário.

No total, são 3 vagas para contratação imediata e 3 vagas destinadas ao cadastro de reserva.

Para o cargo de agente administrativo, é exigido ensino fundamental e o salário base será de R$ 1.827. No caso do cargo de auxiliar de serviços gerais, exige-se ensino fundamental e o salário será de R$ 1.621.

Já para a vaga de motorista é preciso ter ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação na categoria AB. O salário base será de R$ 1.621.

As inscrições custam R$ 75 para cargos de nível fundamental e R$ 100 para nível médio. Elas estão abertas até o dia 18 de maio, por meio do site do INBRASP.

>> Edital Nº 001/2026

Prefeitura de Baturité

A Prefeitura de Baturité vai realizar concurso para provimento de cargos efetivos de nível superior, professor de Educação Básica e Guarda Municipal. As inscrições seguem até a próxima quarta-feira (6).

Somando os três editais abertos, há 101 vagas previstas para provimento imediato.

No edital voltado a cargos de ensino superior, há vagas para pedagogo, engenheiro civil, psicólogo, nutricionista, terapeuta ocupacional, analista ambiental, entre outros. A remuneração inicial varia entre R$ 2.719,08 e R$ 9.108.

Já no documento específico para o magistério, estão previstas 20 vagas para Educação Infantil, 20 para Educação Básica I (Anos Iniciais) e 18 para os Educação Básica II (Anos Finais).

Essas últimas vagas são voltadas para especialidades como Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Artes, entre outras. O vencimento básico para todos é de R$ 4.867,77.

Por fim, o edital para a Guarda Municipal é destinado a candidatos com nível médio e CNH na categoria "B". São 20 vagas com vencimento de R$ 1.518.

As inscrições podem ser feitas no site da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura até 6 de maio. Para os cargos de nível superior e do magistério, a taxa é de R$ 150. Já os candidatos para o cargo de Guarda Municipal, que exige nível médio, terá que pagar taxa de R$ 120. 

>> Edital Nº 01

>> Edital Nº 02

>>Edital Nº 03

Prefeitura de Coreaú

A Prefeitura de Coreaú segue com inscrições abertas para concurso público voltado para níveis fundamental, médio e superior.

Os candidatos devem se inscrever pelo site do Instituto Consulpam até 10 de maio. As taxas de inscrição variam entre R$ 65 e R$ 130, dependendo do grau de instrução exigido.

O primeiro edital contempla profissionais como assistente social, psicólogo, agente administrativo, zelador de patrimônio, agente de fiscalização municipal, entre outros. São 26 vagas, com cargas horárias que variam entre 20, 30 ou 40 horas semanais e remuneração entre R$ 1.621 e R$ 2.500.

Veja também

teaser image
Papo Carreira

Inscrições para concurso da Sefaz Ceará com salário de R$ 16 mil começam nesta segunda (27)

Já o segundo edital é específico para a área da educação, focado no quadro do magistério e apoio escolar. Ao todo, são 150 vagas, com oportunidades para níveis fundamental, médio e superior.

Na área docente, estão reservadas vagas para Educação Infantil, Educação Especial, Língua Portuguesa, Matemática, Língua Inglesa e História, entre outras. Os cargos de níveis fundamental e médio são voltados para zeladores, auxiliares de serviços gerais e motoristas, entre outros.

Os salários indicados são o piso da categoria para professores, R$ 1.621 para cargos de níveis fundamental e médio e de R$ 2.400 para demais cargos de nível superior.

O terceiro edital é voltado para a área da saúde e contempla cargos de níveis fundamental, médio e superior. São 18 vagas com oportunidades para enfermeiro, técnico de enfermagem, dentista, médico veterinário, agente administrativo e motorista.

As remunerações previstas variam entre R$ 1.621 para cargos de ensino fundamental, médio ou técnico e R$ 3.340 pra curso superior.

>> Edital Nº 01

>> Edital Nº 02

>> Edital Nº 03

Prefeitura de Milagres

A prefeitura de Milagres segue com inscrições abertas para um concurso público que visa preencher 542 vagas imediatas com formação de cadastro reserva.

As oportunidades são destinadas à candidatos com níveis fundamental, médio e superior completos. Os novos servidores terão salários entre R$ 1.621,00 a R$ 10.000,00 por mês.

As inscrições podem ser feitas pelo site do Instituto Consulpam até 11 de maio. As provas ocorrerão no dia 7 de junho.

>> Edital Nº 01/2026

>> Edital Nº 02/2026

>> Edital Nº 03/2026

Câmara Municipal de Aracati

A Câmara Municipal de Aracati, no Litoral Leste do Ceará, segue com inscrições abertas de concurso público com objetivo de preencher  17 vagas e formar cadastro de reserva em vários cargos de nível médio, técnico e superior.

Os salários variam de R$ 1.518,00 a R$ 3.742,00, por regime de trabalho de 30 horas por semana.

As inscrições podem ser feitas até 9 de junho pelo site Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura (FCPC), a banca organizadora.

O valor da taxa de inscrição vai de R$ 120 a R$ 150. Haverá isenção para candidatos inscritos no CadÚnico.

>> Edital Nº 01/2026

>> Edital Nº 02/2026

Exército (ESA)

As inscrições para o concurso da Escola de Sargentos das Armas (ESA) 2027, do Exército Brasileiro, terminam nesta segunda-feira (4). O certame conta com 1.100 vagas para ingresso nos cursos de formação de graduação de sargentos.

Do total de vagas, 1.015 são reservadas para a área Geral; 30 para a área de Música, e 55 para a área de Saúde. Podem se inscrever candidatos com ensino médio completo, com idades entre 17 e 26 anos. 

Os aprovados iniciarão o curso de formação em março de 2027, com término previsto para dezembro de 2028.

As inscrições podem ser feitas pelo site da ESA. O candidato deve ter cadastro no portal gov.br para confirmar a inscrição.

Assuntos Relacionados
Mulher respondendo prova.
Papo Carreira

Concursos e seleções: veja inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (4)

Há oportunidades para cargos de níveis fundamental, médio e superior.

Redação
Há 57 minutos
Policiais militares de Alagoas.
Papo Carreira

Inscrições de concurso da PMAL terminam nesta quinta-feira (30); veja dicas de professor

Certame oferta 1.060 vagas, com salários de até R$ 11 mil.

Renato Bezerra
30 de Abril de 2026
Edifício colorido de arquitetura histórica, localizado na cidade de Salvador, Bahia, com céu azul ao fundo e carros estacionados em frente.
Papo Carreira

Quem pode pedir isenção na inscrição do concurso da Sefaz-CE? Entenda regras e prazo

Certame oferece 100 vagas imediatas para o cargo de Auditor Fiscal com salários iniciais de R$ 16 mil.

Paulo Roberto Maciel*
28 de Abril de 2026
Fachada da Reitoria da Universidade de Pernambuco (UPE), composta por um pórtico de entrada em tons claros e um edifício moderno ao fundo com detalhes em azul. Imagem usada em matéria sobre concurso público que irá ofertar 19 vagas.
Papo Carreira

UPE abre concurso público com 19 vagas e salários de até R$ 3,8 mil

As vagas são para Assistente e Analista Técnico em Gestão Universitária.

Redação
27 de Abril de 2026
Candidato fazendo prova.
Papo Carreira

Concursos e seleções: veja inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (27)

Vagas abrangem candidatos de níveis fundamental, médio e superior.

Redação
27 de Abril de 2026
Imagem aérea de um prédio histórico de arquitetura clássica colorido em tons de creme e laranja, localizado na orla de uma cidade costeira com mar e céu azul ao fundo.
Papo Carreira

Inscrições para concurso da Sefaz Ceará com salário de R$ 16 mil começam nesta segunda (27)

Ao todo, são 100 vagas imediatas e 200 para cadastro reserva.

Paulo Roberto Maciel*
27 de Abril de 2026
Imagem mostra fachada do campus da Uece no bairro Itaperi, em Fortaleza. Na frente, estudantes aguardam para realizar vestibular.
Papo Carreira

Gabaritos do Vestibular Uece 2026.2: quando saem e como consultar resultados

Com prazo de contestação aberto até esta terça-feira (28), o concurso segue para sua segunda fase nos dias 24 e 25 de maio.

Redação
26 de Abril de 2026
Fachada do prédio da Secretaria da Fazenda do Ceará.
Papo Carreira

Concurso da Sefaz Ceará tem edital publicado com 100 vagas para auditor fiscal

O concurso exige diploma de nível superior em qualquer área de especialidade.

Redação
25 de Abril de 2026
Mulheres do projeto da Enel.
Papo Carreira

Projeto de capacitação e mentoria para mulheres empreendedoras do Ceará abre inscrições

Nova turma da Incubadora de Negócios acontece em Fortaleza, a partir de maio.

Redação
24 de Abril de 2026
Sede do Cenfor.
Papo Carreira

Cenfor abre inscrições para cursos profissionalizantes gratuitos; veja programação

As aulas acontecem em Caucaia e são voltadas à qualificação profissional e geração de renda

Redação
24 de Abril de 2026
Sede da Cogerh.
Papo Carreira

Cogerh abre seleção de estágio de nível superior; veja vagas

Oportunidades estão distribuídas nas cidades de Fortaleza, Pentecoste, Quixeramobim, Crateús, e São Benedito.

Redação
23 de Abril de 2026
Fachada da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) para matéria sobre vagas de emprego para professores temporários.
Papo Carreira

UVA divulga seleção para professores temporários com salário de até R$ 7,6 mil

As inscrições abrem dia 5 de maio, com taxa de R$ 180.

Redação
21 de Abril de 2026
Imagem de uma mulher realizando uma prova para matéria sobre os concursos abertos no Ceará.
Papo Carreira

Concursos e seleções: veja inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (20)

Vagas abrangem candidatos de níveis médio e superior.

Redação
20 de Abril de 2026
Imagem da fachada do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro.
Papo Carreira

Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro divulga página de inscrição para concurso com 1,5 mil vagas

Os candidatos aprovados irão trabalhar em oito áreas do Estado do Rio de Janeiro.

Redação
19 de Abril de 2026
Supermercado Lagoa.
Papo Carreira

Rede de supermercados abre mais de 40 vagas de emprego no Ceará; veja cargos

As posições incluem funções operacionais, administrativas, técnicas e de liderança.

Redação
17 de Abril de 2026
foto da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece).
Papo Carreira

Alece abre inscrições para professores na Unipace; veja detalhes

Os cursos são ofertados nas modalidades presencial ou EaD.

Redação
16 de Abril de 2026
Fachada da Universidade Federal do Cariri (UFCA) com letreiro em destaque sobre parede branca. Ao fundo, pessoas circulam em área coberta por estrutura metálica e colunas brancas.
Papo Carreira

UFCA abre concurso público para professor com salários de até R$ 15 mil; veja edital

As oportunidades são para atuação nos campi de Barbalha e Juazeiro do Norte.

Redação
15 de Abril de 2026
Agência dos Correios.
Papo Carreira

Programa Jovem Aprendiz dos Correios tem inscrições prorrogadas; veja até quando

Processo seletivo já conta com mais de 54 mil candidatos inscritos.

Redação
15 de Abril de 2026
Funcionária da Eneva.
Papo Carreira

Empresa de energia abre programa de trainee com bolsa de R$ 7,5 mil

As vagas estão distribuídas em dez estados, incluíndo o Ceará.

Redação
14 de Abril de 2026
Candidato fazendo prova.
Papo Carreira

Prefeitura de Ipu abre concurso público com 27 vagas; veja cargos

Para se candidatar, é preciso ter ensino médio completo.

Redação
14 de Abril de 2026