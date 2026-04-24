Projeto de capacitação e mentoria para mulheres empreendedoras do Ceará abre inscrições

A Enel Distribuição Ceará abriu inscrições de nova turma do projeto Incubadora de Negócios Enel, iniciativa realizada por meio do programa Enel Compartilha Empreendedorismo, em parceria com o Sebrae. Para esta edição, que acontece em Fortaleza, o público-alvo são mulheres empreendedoras com negócio ativo.

Segundo a Enel, o foco do projeto é fortalecer o empreendedorismo feminino e apoiar o desenvolvimento de negócios liderados por mulheres, contribuindo para a geração de renda e autonomia financeira.

Interessadas em participar podem se inscrever até o dia 3 de maio, por meio de formulário eletrônico.

Para participar, é preciso ter 18 anos ou mais, Ensino Fundamental completo, estar adimplente com a Enel, além de possuir um negócio em atividade.

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Cronograma

O projeto inclui capacitações em temas como empreendedorismo, marketing, gestão e planejamento estratégico, além de etapas práticas voltadas à construção de um plano de negócios estruturado.

As participantes também contarão com mentorias individualizadas para aprimorar suas iniciativas. A aula inaugural acontece no dia 18 de maio.

Ao final do ciclo, três participantes serão premiadas com capital-semente no valor de R$ 5.000,00 cada, para investimento direto em seus empreendimentos.