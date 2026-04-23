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Cogerh abre seleção de estágio de nível superior; veja vagas

Oportunidades estão distribuídas nas cidades de Fortaleza, Pentecoste, Quixeramobim, Crateús, e São Benedito.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Papo Carreira
Sede da Cogerh.
Legenda: Interessados devem se inscrever até 1º de maio.
Foto: Reprodução / Cogerh.

A Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) está com vagas de estágio abertas para diferentes setores e gerências regionais da companhia. As oportunidades são para estudantes dos cursos de Agronomia, Administração, Engenharia Civil, Engenharia Ambiental, Geografia, Direito, Marketing, e Jornalismo. 

As vagas estão distribuídas nas cidades de Fortaleza, Pentecoste, Quixeramobim, São Benedito e Crateús. Os estagiários terão bolsa no valor de R$ 787,89, para a carga horária de 20 horas semanais.

Interessados devem se inscrever até 1º de maio enviando histórico e currículo ao e-mail annasara.cavalcante@cogerh.com.br, ou pelo portal do CIEE. 

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Veja vagas disponíveis: 

Gerência das Bacias Metropolitanas - Fortaleza

Vagas para estudantes de Engenharia Civil, com o mínimo de 50% dos créditos cursados. As atividades a serem desenvolvidas são: acompanhar inspeção de segurança regular de barragens, indicador de manutenção de barragens e instrumentação de barragens.

Gerência de Outorga e Fiscalização - Fortaleza

As vagas são para estudantes de Geografia, Agronomia ou Tecnólogo em Saneamento Ambiental, a partir do 6º semestre. As atividades a serem desenvolvidas são: apoio na regularização de usuários, no cadastro de usuários e na manutenção de banco de dados do Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos.

Gerência de Monitoramento - Fortaleza

Vagas para estudantes de Geografia (bacharelado), com pelo menos 50% dos créditos cursados. As atividades consistem em apoiar a atualização da base cartográfica, a elaboração de mapas temáticos e atividades de sensoriamento remoto. 

Gerência de Contabilidade - Fortaleza 

Oportunidade para estudantes de  Ciências Contábeis, Administração ou Economia, com pelo menos 50% dos créditos cursados. As atividades consistem em prestar apoio nas Conciliações de Contas Contábeis, Contabilização do Faturamento e Lançamento de Notas Fiscais.

Assessoria jurídica - Fortaleza

O foco são estudantes estudantes do curso de Direito, com pelo menos 50% dos créditos cursados. As atividades consistem em dar apoio na elaboração de Contrato e Aditivos, de Peças Judiciais e de Comunicações formais.

Pentecoste

As vagas em Pentecoste são para estudantes dos cursos de Jornalismo, Ciência Sociais, Serviço Social ou Marketing. As atividades a serem desenvolvidas são: apoio para produzir e alimentar material para as redes sociais e site do Comitê de Bacia Hidrográfica do Curu; produzir material para auxiliar na mobilização social e reuniões; cobrir os eventos com fotos, filmagens e material de divulgação.

Quixeramobim

O foco da seleção é em estudantes do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária. As atividades a serem desenvolvidas são: apoio na sistematização de dados do monitoramento qualitativo e quantitativo de reservatórios, na operação e manutenção da infraestrutura hídrica, suporte na elaboração de mapas e relatórios técnicos e na sistematização de dados das Inspeções Regulares de Segurança dos açudes monitorados.

Crateús

As oportunidades em Crateús são para estudantes dos cursos de Administração, Serviço social, Marketing ou Jornalismo

As atividades a serem desenvolvidas para o Núcleo de Operação são: apoio na cobertura das atividades do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Sertões de Crateús; produção e divulgação de conteúdo para as redes sociais e para os portais de comunicação do Comitê e Auxílio à Secretaria Executiva (Gerência Regional) nas reuniões, capacitações e demais eventos do Comitê.

São Benedito

O foco da seleção é em estudantes do curso de Engenharia Civil, Arquitetura, Agronomia ou Geografia, com pelo menos 50% dos créditos cursados.

As atividades a serem desenvolvidas são: auxiliar na confecção de relatórios da área técnica; elaborar mapas georreferenciado utilizando aplicativos como QGIS; auxiliar nas atividades de monitoramento quantitativo.

 

 

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