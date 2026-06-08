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Concursos e seleções: veja inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (8)

Há oportunidades para cargos de níveis fundamental, médio e superior.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
08 de Junho de 2026 - 09:44 (Atualizado às 10:16)
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Legenda: Os salários podem chegar a R$ 8 mil.
Foto: Shutterstock / Panitanphoto.

Diversas vagas para concursos e seleções públicas estão abertas no Ceará nesta segunda-feira (8). Há oportunidades para candidatos com escolaridade nos níveis médio, técnico e superior. As remunerações ofertadas podem chegar a R$ 8 mil.

Quais concursos estão com inscrições abertas no Ceará?

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Tribunal de Justiça do Ceará

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) abriu inscrições de seu novo concurso, que oferta 24 vagas imediatas para os cargos de Técnico e Analista Judiciário, além da formação de um cadastro de reserva. 

As remunerações iniciais serão de R$ 5.381,36 para técnico judiciário e de R$ 8.829,24 para analista judiciário.

O valor da inscrição varia de R$ 100 a R$ 130. Interessados devem se candidatar pelo site da Fundação Carlos Chagas (FCC) até 22 de junho

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Alece 

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) abriu concurso público com 200 vagas efetivas distribuídas entre os cargos de técnico legislativo, de nível médio, e analista legislativo, que exige nível superior. 

As remunerações iniciais serão de R$ 3.059,47 para técnico legislativo e de R$ 6.126,48 para analista legislativo.

O valor da taxa de inscrição varia de R$ 97 a R$ 137. Interessados devem se candidatar pelo site do Instituto Idecan até 22 de junho

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Câmara Municipal de Aracati

A Câmara Municipal de Aracati, no Litoral Leste do Ceará, segue com inscrições abertas de concurso público com objetivo de preencher 17 vagas e formar cadastro de reserva em vários cargos de nível médio, técnico e superior.

Os salários variam de R$ 1.518 a R$ 3.742, por regime de trabalho de 30 horas por semana.

As inscrições podem ser feitas até a terça-feira (9) pelo site da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura (FCPC), a banca organizadora.

O valor da taxa de inscrição vai de R$ 120 a R$ 150. Haverá isenção para candidatos inscritos no CadÚnico.

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Guarda Municipal de Groaíras

A Prefeitura de Groaíras, no interior do Ceará, abriu inscrição de concurso público com 15 vagas para a Guarda Municipal, que podem ser concorridas por candidatos de ambos os sexos. 

Para se candidatar, é preciso ter nível médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias A e B. O salário é de R$ 1.621, além de gratificações.

As inscrições terminam nesta segunda-feira (8) e devem ser feitas pelo site oficial do Instituto Consulpam, que é a banca organizadora. A taxa de inscrição é de R$ 124,50. 

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Beach Park

O Beach Park, na Região Metropolitana de Fortaleza, abriu 235 vagas de trabalho para a alta estação. As oportunidades são para contratação temporária, com possibilidade de efetivação, e abrangem diferentes áreas de atuação no empreendimento. 

Entre os cargos disponíveis estão atendente de A&B, auxiliar de serviços gerais, instrutor de brinquedos, auxiliar de cozinha, camareiro e garçom. As vagas também estão abertas para pessoas com deficiência (PCD).

As inscrições podem ser realizadas até o dia 15 de junho, pelo site de vagas do Beach Park

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