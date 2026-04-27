UPE abre concurso público com 19 vagas e salários de até R$ 3,8 mil;

A Universidade de Pernambuco (UPE) abriu nesta segunda-feira (27) as inscrições para o preenchimento de 19 vagas de níveis médio e superior. As inscrições seguem até o próximo dia 27 de maio.

As oportunidades são para os cargos de Assistente e Analista Técnico em Gestão Universitária, com salários de até R$ 3.868,48. O certame é realizado pelo Instituto de Apoio à Universidade de Pernambuco (IAUPE), que divulgou o edital no último sábado (25).

Para Assistente Técnico, são ofertadas 17 vagas e o salário inicial é de R$ 1.986,78. Já para Analista Técnico, são duas vagas e o provento mensal inicial é de R$ 3.868,48. A lotação será nos campi Ouricuri, Surubim, Garanhuns e Mata Norte.

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Quando e como ocorrem as inscrições?

Para participar do concurso público da UPE, pessoas interessadas devem se inscrever exclusivamente pelo site da UPENET.

O período de inscrições vai de 27 de abril de 2026 até 27 de maio de 2026.

Os valores para efetivar a inscrição são de R$ 160 para os cargos de nível superior e R$ 120 para aqueles de nível médio. A isenção pode ser solicitada de 27 a 29 de abril conforme critérios estabelecidos no edital.

Quando e como é a prova do concurso da UPE?

A prova objetiva do concurso será de caráter eliminatório e classificatório para todos os candidatos.

Serão 70 questões de múltipla escolha de conhecimentos gerais e específicos. Para candidatos de nível superior, o processo inclui prova de títulos, que tem caráter classificatório.

As provas estão previstas para serem aplicadas nos municípios de Nazaré da Mata, Garanhuns, Ouricuri e Surubim. O edital não define a data de realização das provas.

Saiba cargos e salários do concurso público da UPE