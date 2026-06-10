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Inep abre inscrições para certificadores do Enem; veja quem pode se candidatar

A remuneração pode chegar até R$ 864 por cada dia de atuação.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
10 de Junho de 2026 - 07:35 (Atualizado às 08:13)
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Legenda: As inscrições podem ser realizadas até o dia 28 de junho.
Foto: Angelo Miguel / MEC / Divulgação.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) está com inscrições abertas para a Rede Nacional de Certificadores (RNC) 2026: profissionais responsáveis pela aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), da Prova Nacional Docente (PND) e do Enamed.

Podem se candidatar servidores públicos do Poder Executivo federal e docentes das redes públicas de ensino estaduais e municipais, desde que sejam efetivos e estejam em exercício da docência em 2026. 

É necessário ter o ensino médio como formação mínima. Não é permitida a inscrição de quem possui cônjuge, companheiro ou parentes de até terceiro grau inscritos no Enem, na PND ou no Enamed.

Os selecionados vão atuar na certificação dos procedimentos de logística operacional e na aplicação do Enem, da PND, e do Enamed.

Remuneração

A remuneração regular é de R$ 510 e a excepcional é de R$ 864 por dia de atuação. 

O pagamento da demanda excepcional está restrito aos municípios de aplicação de prova sem certificadores disponíveis ou com número insuficiente.

A medida se aplica a deslocamentos superiores a 150 km em cada trecho, partindo do município de origem, sendo a ida e a volta consideradas separadamente.

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Como se inscrever?

As inscrições podem ser realizadas por meio do site oficial da RNC até o dia 28 de junho. 

>>> Edital completo aqui.

O interessado deverá informar:

  • O número do CPF e a data de nascimento, conforme constam na base da Receita Federal;
  • Endereço de e-mail único e válido e número de telefone fixo ou celular válido;
  • Até três municípios ou sub-regiões onde deseja atuar como certificador, conforme relação disponível no endereço: http://certificadores.inep.gov.br/;
  • Se possui ensino médio completo.
  • Se está inscrito como participante no Enem, na PND e/ou no Enamed 2026; ciente de que o impedimento de atuação se aplica exclusivamente ao exame ou prova em que estiver inscrito.
  • Que não possui cônjuge/companheiro ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade de até 3º grau inscritos no Enem, na PND e/ou no Enamed 2026;
  • Que não tem vínculo com as atividades do processo logístico de elaboração, impressão, distribuição e aplicação do Enem, PND e Enamed 2026, nem com o processo de correção das redações ou provas discursivas;
  • Que é servidor público integrante do Poder Executivo Federal, regido pela Lei nº 8.112, de 1990, em efetivo exercício em órgão ou entidade da Administração Pública Federal direta, autárquica ou fundacional integrante do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal - Sipec, ou docente das redes públicas de ensino estadual ou municipal em exercício da docência em 2026.
  • O servidor público do Poder Executivo Federal e o docente da rede pública de ensino estadual e municipal deverão informar/declarar que não possuem débitos relativos a créditos tributários federais e à dívida ativa da União, conforme Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Vagas

Se a inscrição for aprovada, os interessados são convocados para realizar o curso de capacitação que poderá ser consultado por cada incrito na Página de Acompanhamento, no site oficial da RNC.

O Inep reserva-se a prerrogativa de convocar para o curso de capacitação a distância os inscritos confirmados no quantitativo de até três vezes a estimativa da demanda para cada município, conforme relação a ser divulgada no mesmo site.

 

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