UFCA abre concurso público para professor com salários de até R$ 15 mil; veja edital

A Universidade Federal do Cariri (UFCA) publicou edital com oito vagas para professores do magistério superior (doutores e mestres). As inscrições já estão abertas e seguem até as 22h do dia 24 de abril, exclusivamente por meio do site da instituição.

As oportunidades estão divididas em oito áreas de estudo, para atuação nos campi de Barbalha e Juazeiro do Norte. Os candidatos aprovados serão contratados na universidade como professor assistente (classe A), com regime de trabalho de 40h semanais.

O salário total previsto será de R$ 14.945,95 mensais (doutores) e R$10.787,78 mensais (mestres), somados o vencimento básico, a retribuição por titulação e o auxílio-alimentação.

Conforme o edital, as vagas exigem dedicação exclusiva (impede o exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada, salvo exceções previstas na legislação), com exceção do setor de estudo Clínica Geral / Cirurgia Digestiva / Internato / Anatomia.

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Inscrições

A taxa de inscrição custa entre R$ 240 e R$ 358 – a depender do setor de estudo. A distribuição do quantitativo de vagas afirmativas (para negros, indígenas, quilombolas ou para pessoas com deficiência) será definido após o término das inscrições, por meio de sorteio público.

Esse sorteio se aplica apenas às áreas em que houver inscritos dentro do perfil de beneficiários dessas vagas.

>> Veja edital

Vagas

As vagas estão distribuídas nos seguintes setores de estudo:

Campus Barbalha

Clínica Geral / Cirurgia Digestiva / Internato / Anatomia (1)

Requisitos: graduação em Medicina, mestrado em Cirurgia Geral e doutorado em Cirurgia Geral.

Campus Juazeiro do Norte

Auditoria e Perícia (1)

Requisitos: graduação em Ciências Contábeis e doutorado em Administração ou em Contabilidade.

Contabilidade Gerencial (1)

Requisitos: graduação em ciências contábeis e doutorado em administração ou contabilidade.

Contabilidade Societária (1)

Requisitos: graduação em ciências contábeis e doutorado em administração ou contabilidade.

Contabilidade Tributária e Prática Contábil (1)

Requisitos: graduação em ciências contábeis e doutorado em administração ou contabilidade.

Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis (1)

Requisitos: graduação em Museologia, ou Conservação e Restauração, ou Aarqueologia e Preservação patrimonial, ou História; e mestrado em Conservação e Restauração, ou preservação de Acervos da Ciência e Tecnologia, ou preservação do Patrimônio Cultural, ou Museologia, ou preservação e gestão do Patrimônio Cultural das Ciências da saúde, ou Artes Plásticas.

Sistemas Computacionais (1)

Requisitos: graduação em Computação ou áreas afins e doutorado em Computação ou áreas afins.

Epistemologia (1)

Requisitos: doutorado em filosofia.