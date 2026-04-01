Secult seleciona bolsistas para programa de mentoria em Design; veja detalhes

O KUYA - Centro de Design do Ceará está com inscrições abertas para a nova edição do Mutuá - Programa de Mentoria em Design. A iniciativa seleciona pessoas para atuar com pesquisa e produção de artefatos a partir de trabalhos de conclusão de curso técnico ou de graduação na área.

As vagas são destinadas a pessoas que morem no Ceará, e que tenham idade mínima de 18 anos. O programa terá duração de quatro meses.

Graduados ou técnicos em Design podem concorrer como bolsistas designers mentorados. Para esta categoria, são ofertadas duas vagas com bolsa mensal no valor de R$ 1,2 mil, e é necessário ter concluído o curso há até dois anos.

Para dar suporte às atividades do projeto, também será selecionada uma pessoa bolsista designer mentora. Para concorrer, é obrigatório ter graduação em Design e pelo menos dois anos de experiência em mentoria, ensino ou supervisão de projetos. O valor mensal de bolsa para esta vaga é de R$ 2 mil.

>> Veja edital completo

Veja também Papo Carreira Ambev abre inscrição para programa de estágio com vagas no Ceará Papo Carreira EPC Paraíba divulga concurso público com 35 vagas; veja edital

Como se inscrever?

As inscrições podem ser realizadas pelo site do Instituto Mirante até o dia 8 de abril.

No ato da inscrição, é necessário enviar documento de identificação com foto, CPF, comprovante de residência, diploma ou declaração de conclusão da graduação ou curso técnico, projeto a ser desenvolvido e carta de intenção.