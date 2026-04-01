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Secult seleciona bolsistas para programa de mentoria em Design; veja detalhes

Vagas são destinadas a residentes no Ceará, que tenham idade mínima de 18 anos.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:35)
Papo Carreira
Imagem de folhetos ilustra matéria sobre seleção de bolsistas para programa de design.
Legenda: O programa terá duração de quatro meses.
Foto: Divulgação KUYA.

O KUYA - Centro de Design do Ceará está com inscrições abertas para a nova edição do Mutuá - Programa de Mentoria em Design. A iniciativa seleciona pessoas para atuar com pesquisa e produção de artefatos a partir de trabalhos de conclusão de curso técnico ou de graduação na área.

As vagas são destinadas a pessoas que morem no Ceará, e que tenham idade mínima de 18 anos. O programa terá duração de quatro meses. 

Graduados ou técnicos em Design podem concorrer como bolsistas designers mentorados. Para esta categoria, são ofertadas duas vagas com bolsa mensal no valor de R$ 1,2 mil, e é necessário ter concluído o curso há até dois anos. 

Para dar suporte às atividades do projeto, também será selecionada uma pessoa bolsista designer mentora. Para concorrer, é obrigatório ter graduação em Design e pelo menos dois anos de experiência em mentoria, ensino ou supervisão de projetos. O valor mensal de bolsa para esta vaga é de R$ 2 mil

>> Veja edital completo

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Como se inscrever?

As inscrições podem ser realizadas pelo site do Instituto Mirante até o dia 8 de abril

No ato da inscrição, é necessário enviar documento de identificação com foto, CPF, comprovante de residência, diploma ou declaração de conclusão da graduação ou curso técnico, projeto a ser desenvolvido e carta de intenção. 

 

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