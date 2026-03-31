EPC Paraíba divulga concurso público com 35 vagas; veja edital
As vagas são distribuídas entre 18 cargos de nível médio, técnico e superior.
A Empresa Paraibana de Comunicação (EPC) divulgou edital de concurso público com 35 vagas para contratação imediata mais cadastro reserva, com oportunidades para cargos de nível médio, técnico e superior. O edital foi publicado na edição desta terça-feira (31) do Diário Oficial do Estado da Paraíba (DOE-PB).
O período de inscrição ocorre entre o dia 9 de abril a 14 de maio de 2026, exclusivamente pelo site da banca organizadora, o Instituto Nosso Rumo. Interessados devem pagar a taxa de inscrição, que varia entre R$ 70 e R$ 120, a depender do cargo.
Conforme o edital, as vagas são distribuídas entre 18 cargos, tanto para contratação imediata como para formação de cadastro reserva. O cargo com maior oferta de vagas é o de Auxiliar de Serviços Gráficos.
Salário
O salário varia de acordo com o nível de formação, com salários que vão de R$ 1,9 mil, para cargos de nível técnico, até mais de R$ 3,3 mil para cargos de nível superior.
Veja também
Provas
O edital prevê a aplicação das provas objetivas para o dia 28 de junho, em João Pessoa. Já as provas práticas devem ocorrer de 14 a 20 de setembro, também na Capital João Pessoa.
A previsão é que o resultado do concurso público seja publicado até outubro de 2026.
Veja as vagas
- Auxiliar de pré-impressão gráfica: 3 vagas + Cadastro Reserva;
- Auxiliar de serviços gráficos: 14 vagas + CR;
- Cortador gráfico: 2 vagas + CR;
- Impressor em máquina digital: 1 vaga + CR;
- Impressor em máquina offset: 2 vagas + CR;
- Impressor em máquina rotativa: 3 vagas + CR;
- Operador de acabamento (máquina de cola): 2 vagas + CR;
- Operador de externas: 2 vagas + CR;
- Operador de gravação de áudio: 1 vaga + CR;
- Técnico de segurança do trabalho: 2 vagas + CR;
- Técnico em artes gráficas: cadastro reserva;
- Técnico em artes visuais: cadastro reserva;
- Advogado: cadastro reserva;
- Diagramador: cadastro reserva;
- Locutor operador: 1 vaga mais cadastro reserva;
- Operador de áudio: 2 vagas mais cadastro reserva;
- Programador musical: cadastro reserva;
- Revisor de texto: cadastro reserva.