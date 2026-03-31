EPC Paraíba divulga concurso público com 35 vagas; veja edital

A Empresa Paraibana de Comunicação (EPC) divulgou edital de concurso público com 35 vagas para contratação imediata mais cadastro reserva, com oportunidades para cargos de nível médio, técnico e superior. O edital foi publicado na edição desta terça-feira (31) do Diário Oficial do Estado da Paraíba (DOE-PB).

O período de inscrição ocorre entre o dia 9 de abril a 14 de maio de 2026, exclusivamente pelo site da banca organizadora, o Instituto Nosso Rumo. Interessados devem pagar a taxa de inscrição, que varia entre R$ 70 e R$ 120, a depender do cargo.

Conforme o edital, as vagas são distribuídas entre 18 cargos, tanto para contratação imediata como para formação de cadastro reserva. O cargo com maior oferta de vagas é o de Auxiliar de Serviços Gráficos.

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Salário

O salário varia de acordo com o nível de formação, com salários que vão de R$ 1,9 mil, para cargos de nível técnico, até mais de R$ 3,3 mil para cargos de nível superior.

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Provas

O edital prevê a aplicação das provas objetivas para o dia 28 de junho, em João Pessoa. Já as provas práticas devem ocorrer de 14 a 20 de setembro, também na Capital João Pessoa.

A previsão é que o resultado do concurso público seja publicado até outubro de 2026.

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