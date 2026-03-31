Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

EPC Paraíba divulga concurso público com 35 vagas; veja edital

As vagas são distribuídas entre 18 cargos de nível médio, técnico e superior.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Papo Carreira
Uma estudante escreve em folhas de prova sobre uma carteira de madeira, segurando uma caneta azul enquanto mantém o foco no exame. O plano fechado destaca suas mãos e o material escolar, com o fundo levemente desfocado revelando o ambiente de uma sala de aula.
Legenda: As inscrições estão abertas entre 9 de abril a 14 de maio de 2026.
Foto: Panitanphoto / Shutterstock.

A Empresa Paraibana de Comunicação (EPC) divulgou edital de concurso público com 35 vagas para contratação imediata mais cadastro reserva, com oportunidades para cargos de nível médio, técnico e superior. O edital foi publicado na edição desta terça-feira (31) do Diário Oficial do Estado da Paraíba (DOE-PB).

O período de inscrição ocorre entre o dia 9 de abril a 14 de maio de 2026, exclusivamente pelo site da banca organizadora, o Instituto Nosso Rumo. Interessados devem pagar a taxa de inscrição, que varia entre R$ 70 e R$ 120, a depender do cargo.

Conforme o edital, as vagas são distribuídas entre 18 cargos, tanto para contratação imediata como para formação de cadastro reserva. O cargo com maior oferta de vagas é o de Auxiliar de Serviços Gráficos.

>> Veja edital

Salário

O salário varia de acordo com o nível de formação, com salários que vão de R$ 1,9 mil, para cargos de nível técnico, até mais de R$ 3,3 mil para cargos de nível superior.

Veja também

teaser image
Papo Carreira

Marinha do Brasil abre concurso público para professores; veja detalhes

teaser image
Papo Carreira

Correios abre inscrições para o Programa Jovem Aprendiz 2026; veja detalhes

Provas

O edital prevê a aplicação das provas objetivas para o dia 28 de junho, em João Pessoa. Já as provas práticas devem ocorrer de 14 a 20 de setembro, também na Capital João Pessoa.

A previsão é que o resultado do concurso público seja publicado até outubro de 2026.

Veja as vagas

  • Auxiliar de pré-impressão gráfica: 3 vagas + Cadastro Reserva;
  • Auxiliar de serviços gráficos: 14 vagas + CR;
  • Cortador gráfico: 2 vagas + CR;
  • Impressor em máquina digital: 1 vaga + CR;
  • Impressor em máquina offset: 2 vagas + CR;
  • Impressor em máquina rotativa: 3 vagas + CR;
  • Operador de acabamento (máquina de cola): 2 vagas + CR;
  • Operador de externas: 2 vagas + CR;
  • Operador de gravação de áudio: 1 vaga + CR;
  • Técnico de segurança do trabalho: 2 vagas + CR;
  • Técnico em artes gráficas: cadastro reserva;
  • Técnico em artes visuais: cadastro reserva;
  • Advogado: cadastro reserva;
  • Diagramador: cadastro reserva;
  • Locutor operador: 1 vaga mais cadastro reserva;
  • Operador de áudio: 2 vagas mais cadastro reserva;
  • Programador musical: cadastro reserva;
  • Revisor de texto: cadastro reserva.
Assuntos Relacionados
Uma estudante escreve em folhas de prova sobre uma carteira de madeira, segurando uma caneta azul enquanto mantém o foco no exame. O plano fechado destaca suas mãos e o material escolar, com o fundo levemente desfocado revelando o ambiente de uma sala de aula.
Papo Carreira

EPC Paraíba divulga concurso público com 35 vagas; veja edital

As vagas são distribuídas entre 18 cargos de nível médio, técnico e superior.

Redação
Há 1 hora
Estagiários Ambev
Papo Carreira

Ambev abre inscrição para programa de estágio com vagas no Ceará

Programa oferece oportunidades nas unidades de Fortaleza e Aquiraz, com atuação em Business e Supply.

Redação
31 de Março de 2026
Oficiais da Marinha do Brasil.
Papo Carreira

Marinha do Brasil abre concurso público para professores; veja detalhes

Os salários podem chegar a R$ 4.867,43, a depender da titulação

Redação
31 de Março de 2026
foto de caneta preta preenchendo gabarito de prova.
Papo Carreira

Concursos e seleções: veja inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (30)

As oportunidades são para candidatos de níveis fundamental, médio e superior.

Redação
30 de Março de 2026
Oficiais do Exército.
Papo Carreira

Concurso ESA 2027: edital com 1.100 vagas é divulgado

Inscrições iniciam na segunda-feira (30) e seguem até 4 de maio.

Redação
27 de Março de 2026
Candidato fazendo prova.
Papo Carreira

Prefeitura de Cascavel abre concurso público com 38 vagas; veja cargo

Inscrições já estão abertas e podem ser feitas até 13 de abril.

Redação
26 de Março de 2026
Foto de prédio da Rede ICC Saúde.
Papo Carreira

Rede de saúde abre vagas para diferentes níveis de formação em Fortaleza

As oportunidades estão distribuídas em hospitais e clínicas da Capital.

Redação
24 de Março de 2026
Agência dos Correios.
Papo Carreira

Correios abre inscrições para o Programa Jovem Aprendiz 2026; veja detalhes

No Ceará, são ofertadas 20 vagas em Fortaleza.

Redação
23 de Março de 2026
Imagem de uma mulher realizando uma prova para matéria sobre os concursos abertos no Ceará.
Papo Carreira

Concursos e seleções: veja inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (23)

As oportunidades são para candidatos de níveis fundamental, médio e superior.

Redação
23 de Março de 2026
Oficiais da PMAL.
Papo Carreira

Edital da Polícia Militar de Alagoas é divulgado com salário de até R$ 11 mil; veja cargos

Interessados podem se inscrever no período de 30 de março a 30 de abril.

Redação
20 de Março de 2026
Campos de Sobral do IFCE.
Papo Carreira

Inscrições do concurso do IFCE são prorrogadas; confira data

Interessados têm até o próximo dia 25 para se candidatar.

Redação
20 de Março de 2026
Uma estudante escreve em folhas de prova sobre uma carteira de madeira, segurando uma caneta azul enquanto mantém o foco no exame. O plano fechado destaca suas mãos e o material escolar, com o fundo levemente desfocado revelando o ambiente de uma sala de aula.
Papo Carreira

Conselho de Arquitetura realiza concurso público com salários de até R$ 9,1 mil

No Ceará, as oportunidades são para os cargos de Arquiteto e Urbanista, Contador e Assistente Administrativo.

Redação
19 de Março de 2026
Cadernos de prova do Enem 2025 em diversas cores, como verde, amarelo, rosa e cinza, aparecem organizados e sobrepostos em primeiro plano. O foco destaca o título
Papo Carreira

Resultado dos treineiros do Enem 2025 é divulgado pelo Inep; veja

Notas de estudantes que realizaram Enem antes de concluir o ensino médio para fins pedagógicos já podem ser acessadas.

Redação
17 de Março de 2026
Idoso.
Papo Carreira

Secretaria dos Direitos Humanos lança cursos de inclusão digital para idosos; saiba mais

As capacitações acontecem em Sobral, Fortaleza, Crato e Viçosa do Ceará.

Redação
17 de Março de 2026
Trainees da Techint E&C.
Papo Carreira

Empresa de engenharia abre seleção para trainees; veja detalhes

Podem se candidatar graduados de até dois anos ou com conclusão prevista até julho de 2026

Redação
17 de Março de 2026
Redação.
Papo Carreira

Espelho da redação do Enem está disponível para consulta; veja como

O documento contêm a correção detalhada dos textos entregues pelos candidatos.

Redação
17 de Março de 2026
Carteira de trabalho.
Papo Carreira

Construtora oferece 25 vagas de emprego em Fortaleza

As oportunidades são para profissionais que atuam nas áreas de estrutura e acabamento.

Redação
16 de Março de 2026
Gabarito.
Papo Carreira

Concursos e seleções: veja inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (16)

As oportunidades são para candidatos de níveis fundamental, médio e superior

Redação
16 de Março de 2026
Site do CNPU
Papo Carreira

CNU 2025: classificação final será divulgada nesta segunda-feira (16)

O resultado final poderá ser conferido no Diário Oficial da União (DOU).

Redação
16 de Março de 2026
Banco Santander.
Papo Carreira

Santander abre vagas para assessores de investimentos no Ceará

Oportunidades estão distribuídas na Grande Fortaleza, Juazeiro do Norte, e Sobral.

Redação
13 de Março de 2026