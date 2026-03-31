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Marinha do Brasil abre concurso público para professores; veja detalhes

Os salários podem chegar a R$ 4.867,43, a depender da titulação

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Papo Carreira
Oficiais da Marinha do Brasil.
Legenda: Há vagas também para os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Pará, Pernambuco e Santa Catarina.
Foto: Divulgação/Marinha do Brasil.

A Marinha do Brasil está com inscrições abertas de concurso público para a área do Magistério, com 44 vagas distribuídas em seis estados brasileiros, incluindo o Ceará. 

As oportunidades são destinadas aos cargos de Professor do Magistério Superior e Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT), para atuação em organizações militares de ensino da Força. 

Os selecionados passarão a integrar o quadro de servidores civis da Marinha e atuarão em atividades de ensino, pesquisa e extensão. Os salários podem chegar a R$ 4.867,43, a depender da titulação. 

Além do Ceará, há vagas para os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Pará, Pernambuco e Santa Catarina. 

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Inscrição

Os interessados devem realizar a inscrição pelo site da Marinha do Brasil até o dia 9 de abril. A taxa de inscrição é de R$ 140,00 e deve ser paga até 10 de abril. 

O concurso é composto por provas objetivas e discursivas, prova didática e prova de títulos. As avaliações objetivas serão aplicadas no dia 28 de junho. 

 

 

 

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