Prefeitura de Cascavel abre concurso público com 38 vagas; veja cargo

A Prefeitura de Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza, abriu inscrição de concurso público com 38 vagas, entre imediatas e cadastro de reserva, para o cargo de agente comunitário de saúde.

Para se candidatar, é preciso ter ensino médio completo, e residir na microárea territorial onde pretende atuar.

A remuneração inicial é de R$ 3.242,00, para uma jornada de 40 horas semanais.

Veja também Papo Carreira Correios abre inscrições para o Programa Jovem Aprendiz 2026; veja detalhes Papo Carreira Rede de saúde abre vagas para diferentes níveis de formação em Fortaleza

Como se inscrever?

Interessados devem se inscrever pelo site do Instituto Consulpam, entidade responsável pelo certame, até o dia 13 de abril. A taxa cobrada é de R$ 100,00.

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, previstas para o dia 17 de maio. Os aprovados ainda passarão por curso de formação.