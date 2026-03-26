Prefeitura de Cascavel abre concurso público com 38 vagas; veja cargo
Inscrições já estão abertas e podem ser feitas até 13 de abril.
A Prefeitura de Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza, abriu inscrição de concurso público com 38 vagas, entre imediatas e cadastro de reserva, para o cargo de agente comunitário de saúde.
Para se candidatar, é preciso ter ensino médio completo, e residir na microárea territorial onde pretende atuar.
A remuneração inicial é de R$ 3.242,00, para uma jornada de 40 horas semanais.
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Como se inscrever?
Interessados devem se inscrever pelo site do Instituto Consulpam, entidade responsável pelo certame, até o dia 13 de abril. A taxa cobrada é de R$ 100,00.
Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, previstas para o dia 17 de maio. Os aprovados ainda passarão por curso de formação.