Rede de saúde abre vagas para diferentes níveis de formação em Fortaleza

A Rede ICC Saúde anunciou nesta terça-feira (24) a abertura de 70 vagas de emprego por mês para profissionais de diferentes áreas e níveis de formação, do ensino médio ao nível superior.

As oportunidades estão disponíveis no portal oficial de recrutamento da instituição, onde os candidatos podem consultar os requisitos e realizar a candidatura.

>>> Site oficial e detalhes das vagas aqui.

As vagas são para hospitais e clínicas da Rede em Fortaleza.

VAGAS

Designer Gráfico;

Coordenador(a) de Inovação;

Gerente de Relacionamento Médico;

Analista de Projetos;

Analista de Performance;

Nutricionista;

Estagiário de TI – Suporte de Sistemas;

Educador(a) Físico;

Assistente de Pessoal;

Recepcionista Hospitalar e outras.

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Sobre a Rede ICC Saúde

A Rede ICC Saúde é um sistema integrado que reúne assistência médica, ensino, pesquisa e tecnologia. Com 80 anos de atuação, o grupo conta com três hospitais: Hospital Haroldo Juaçaba, Hospital Santa Cecília e Hospital São Raimundo.

O grupo é um complexo formado ainda pela LIVSAÚDE, pelo ICC Ensino e Pesquisa - que abriga a Faculdade Rodolfo Teófilo - ICC Biolabs, Casa Vida, pela Amar.Elo Saúde Mental e pela Amparo.