Rede de saúde abre vagas para diferentes níveis de formação em Fortaleza
As oportunidades estão distribuídas em hospitais e clínicas da Capital.
A Rede ICC Saúde anunciou nesta terça-feira (24) a abertura de 70 vagas de emprego por mês para profissionais de diferentes áreas e níveis de formação, do ensino médio ao nível superior.
As oportunidades estão disponíveis no portal oficial de recrutamento da instituição, onde os candidatos podem consultar os requisitos e realizar a candidatura.
>>> Site oficial e detalhes das vagas aqui.
As vagas são para hospitais e clínicas da Rede em Fortaleza.
VAGAS
- Designer Gráfico;
- Coordenador(a) de Inovação;
- Gerente de Relacionamento Médico;
- Analista de Projetos;
- Analista de Performance;
- Nutricionista;
- Estagiário de TI – Suporte de Sistemas;
- Educador(a) Físico;
- Assistente de Pessoal;
- Recepcionista Hospitalar e outras.
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Sobre a Rede ICC Saúde
A Rede ICC Saúde é um sistema integrado que reúne assistência médica, ensino, pesquisa e tecnologia. Com 80 anos de atuação, o grupo conta com três hospitais: Hospital Haroldo Juaçaba, Hospital Santa Cecília e Hospital São Raimundo.
O grupo é um complexo formado ainda pela LIVSAÚDE, pelo ICC Ensino e Pesquisa - que abriga a Faculdade Rodolfo Teófilo - ICC Biolabs, Casa Vida, pela Amar.Elo Saúde Mental e pela Amparo.