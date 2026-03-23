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Correios abre inscrições para o Programa Jovem Aprendiz 2026; veja detalhes

No Ceará, são ofertadas 20 vagas em Fortaleza.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Papo Carreira
Agência dos Correios.
Legenda: Podem se candidatar estudantes com idade entre 14 e 21 anos completos no ato da contratação.
Foto: Natasha Mota.

Começam nesta segunda-feira (23) as inscrições para o Programa Jovem Aprendiz dos Correios, que oferta 548 vagas em todo o país. No Ceará, são ofertadas 20 vagas em Fortaleza, além de formação de cadastro de reserva em 28 municípios. 

Podem se candidatar estudantes com idade entre 14 e 21 anos completos no ato da contratação, que estejam cursando, no mínimo, o 9º ano do Ensino Fundamental.

Do total de vagas ofertadas, 10% são destinadas a pessoas com deficiência, 25% a candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos, 3% para indígenas e 2% para quilombolas.

Os selecionados receberão salário-mínimo-hora, conforme o piso salarial de cada estado, além de vale-transporte, vale-refeição ou alimentação e uniforme.

A jornada de trabalho será de 20 horas semanais, distribuídas em quatro horas diárias, com atividades teóricas, realizadas em entidade qualificada em formação técnico-profissional, e práticas, desenvolvidas nos Correios. 

>> Veja edital completo

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Como se inscrever?

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site dos Correios até o dia 11 de abril de 2026. 

Os candidatos serão avaliados considerando critérios socioeconômicos informados no formulário de inscrição eletrônica, priorizando jovens em situação de vulnerabilidade social. 

O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Todas as informações estão disponíveis no site dos Correios.

 

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