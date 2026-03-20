Inscrições do concurso do IFCE encerram nesta sexta-feira (20); veja como fazer

Terminam nesta sexta-feira (20) as inscrições do concurso público do Instituto Federal do Ceará (IFCE), que oferta 276 vagas imediatas para diversas áreas, sendo 169 para docentes, e 107 para técnicos administrativos.

Os interessados devem confirmar a inscrição até às 14 horas desta sexta, pelo site do Instituto AOCP, organizador do certame.

As oportunidades para docentes exigem nível superior, enquanto as de técnicos administrativos são distribuídas para candidatos de níveis médio, técnico e superior.

As provas objetivas serão aplicadas nas cidades de Fortaleza, Juazeiro do Norte e Sobral.

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Docentes

As provas para o edital de Docentes estão previstas para o dia 26 de abril. Das 169 vagas imediatas para professores, 110 são destinadas à ampla concorrência e as demais atenderão aos sistemas de cotas.

O concurso contempla 63 subáreas, entre elas: Metodologia e Técnicas da Computação (21 vagas); Administração de Empresas; História; Geografia Humana; Língua Portuguesa; Matemática Básica; Física Geral e Experimental; Química Geral; Sistemas de Computação; Libras; Atendimento Educacional Especializado; e Fundamentos da Educação, Política e Gestão Educacional.

Os salários iniciais podem variar de R$ 6.180,86 a R$ 13.288,85, a depender da titulação do aprovado (tabela completa no edital), somados ao auxílio-alimentação de R$ 1.175,00 e ao auxílio pré-escolar de R$ 484,90.

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Técnicos Administrativos

Com provas previstas para o dia 3 de maio, são 107 vagas imediatas ao todo, das quais 79 são destinadas aos níveis médio e técnico, para vários cargos, dentre eles: Assistente em Administração (20 vagas); Técnico de Tecnologia da Informação; Assistente de Alunos; Técnico de Laboratório (diversas áreas); Técnico em Enfermagem; Técnico em Contabilidade; e Técnico em Agropecuária.

Para o nível superior, são 28 vagas distribuídas entre cargos como: Administrador; Analista de TI; Auditor; Bibliotecário-Documentalista; Contador; Enfermeiro; Engenheiro de Segurança do Trabalho; Médico; Médico Veterinário; Psicólogo; Pedagogo; Técnico em Assuntos Educacionais; e Zootecnista.

A remuneração inicial dos técnicos administrativos varia de R$ 2.483,52 a R$ 4.967,04, a depender do nível da carreira, somados a benefícios como incentivo à qualificação (até 75%), auxílio-alimentação de R$ 1.175,00 e auxílio pré-escolar de R$ 484,90.

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