Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

CNJ suspende concurso para juiz no Ceará por suspeita de correção com IA

A medida foi tomada após um pedido apresentado por uma candidata.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Papo Carreira
O colegiado concordou com o prazo de 15 dias, determinado pela relatora, para que o TJCE apresente os critérios de avaliação de provas discursivas.
Legenda: O colegiado concordou com o prazo de 15 dias, determinado pela relatora, para que o TJCE apresente os critérios de avaliação de provas discursivas.
Foto: Divulgação/CNJ.

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) confirmou a suspensão do concurso público para juiz auxiliar promovido pelo Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) após suspeitas envolvendo o uso de inteligência artificial na correção das provas discursivas.

A decisão unânime foi tomada durante a 7ª Sessão Ordinária do órgão, realizada nessa terça-feira (12), e mantém a liminar concedida anteriormente pela conselheira Daiane Lira.

Além de interromper o andamento do certame, o CNJ determinou prazo de 15 dias para que o TJCE apresente os critérios utilizados na avaliação das provas. O tribunal também deverá informar detalhadamente se houve uso de ferramentas automatizadas ou de inteligência artificial no processo de correção, conforme prevê a Resolução CNJ nº 615/2025.

A reportagem entrou em contato com a banca responsável pelo concurso e aguarda posicionamento sobre o assunto. 

Questionamentos partiram de candidatos

A medida foi tomada após um pedido apresentado pela candidata Anna Luiza de Carvalho Lorentino Moura, participante do concurso nº 91/2025 do TJCE. No Procedimento de Controle Administrativo (PCA), ela alegou falta de transparência nos critérios de avaliação adotados pela banca examinadora.

Segundo a candidata, o espelho de correção divulgado pelo tribunal não detalhava de forma objetiva os fundamentos jurídicos necessários para obtenção da pontuação máxima em cada item. Ela argumentou ainda que outros tribunais e até concursos organizados pela mesma banca costumam disponibilizar espelhos mais detalhados.

Veja também

teaser image
Papo Carreira

Alece abre seleção com 500 vagas de estágio e bolsa de até R$ 2,1 mil

teaser image
Papo Carreira

Veja como consultar resultado do pedido de isenção do Enem 2026

Anna Luiza também sustentou que a adoção de padrões diferentes de avaliação violaria princípios como isonomia e confiança legítima entre os candidatos.

Ao analisar o caso, a relatora informou que outros dois concorrentes do mesmo certame apresentaram questionamentos semelhantes. Para Daiane Lira, havia risco de danos irreparáveis caso o concurso continuasse sem o esclarecimento das dúvidas levantadas.

Conselho vê dúvidas na correção das provas

Na decisão, a conselheira citou elementos que reforçaram a suspeita de eventual uso irregular de inteligência artificial na correção das provas, como o “elevado número de notas idênticas, ausência de escalonamento e redação do espelho de correção”.

Ela afirmou ainda que as informações apresentadas até o momento pelo TJCE não foram suficientes para afastar os indícios apontados pelos candidatos.

“Os concursos para ingresso na carreira da magistratura exigem, por natureza, transparência absoluta e ausência de dúvidas razoáveis sobre os procedimentos adotados pelo tribunal”, destacou Daiane Lira em seu voto.

A relatora também ressaltou que a Resolução CNJ nº 615/2025 estabelece regras para o uso de inteligência artificial no Poder Judiciário, exigindo transparência, supervisão humana efetiva e mecanismos de governança sobre ferramentas automatizadas.

Por fim, o CNJ encaminhou o caso ao Comitê Gestor de Inteligência Artificial do Judiciário (CNIAJ), que deverá elaborar manifestação técnica sobre eventual uso indevido de IA em concursos públicos promovidos por órgãos do Judiciário brasileiro.

Assuntos Relacionados
O colegiado concordou com o prazo de 15 dias, determinado pela relatora, para que o TJCE apresente os critérios de avaliação de provas discursivas.
Papo Carreira

CNJ suspende concurso para juiz no Ceará por suspeita de correção com IA

A medida foi tomada após um pedido apresentado por uma candidata.

Redação
Há 15 minutos
A tela de um smartphone exibe o aplicativo do Enem com o logotipo em destaque sobre um fundo azul escuro. Em primeiro plano, um botão amarelo inclinado apresenta a opção
Papo Carreira

Veja como consultar resultado do pedido de isenção do Enem 2026

Data dos resultados e prazo para entrar com recurso em caso de pedido negado começam nesta quarta (13).

Redação
Há 1 hora
Plenário da Alece.
Papo Carreira

Alece abre seleção com 500 vagas de estágio e bolsa de até R$ 2,1 mil

Estudantes podem se inscrever até o dia 24 de maio.

Redação
13 de Maio de 2026
Policiais penais do Rio Grande do Sul de costas em presídio.
Papo Carreira

Concurso para a Polícia Penal do RS oferece 213 vagas; salários chegam a R$ 9,7 mil

As inscrições vão até 12 de junho.

Redação
12 de Maio de 2026
Prova de concurso.
Papo Carreira

Ipece divulga edital de concurso com salário de até R$ 21 mil; veja vagas

Inscrições abrem no dia 26 de maio e podem ser feitas até 25 de junho

Redação
12 de Maio de 2026
Candidato fazendo prova.
Papo Carreira

Concursos e seleções: veja inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (11)

Há oportunidades para cargos de níveis fundamental, médio e superior.

Redação
11 de Maio de 2026
Centro de distribuição da Shopee.
Papo Carreira

Shopee oferta 90 vagas de emprego em Centro de Distribuição no Ceará; veja detalhes

As oportunidades são para o cargo de auxíliar de logística, que tem como requisito o ensino fundamental completo.

Redação
08 de Maio de 2026
Supermercado Centerbox.
Papo Carreira

Rede Cuca promove seleções para supermercado em Fortaleza; veja vagas

Para participar, os candidatos devem ter ensino fundamental ou médio, de acordo com o cargo.

Redação
08 de Maio de 2026
foto da fachada do Campus IFCE Fortaleza.
Papo Carreira

IFCE abre 461 vagas para cursos técnicos e de especialização; veja edital

Inscrições ocorrem entre os dias 9 e 24 de maio.

Redação
07 de Maio de 2026
Eletricista de data center.
Papo Carreira

Omnia abre 100 vagas em curso de eletricista para moradores de Caucaia e São Gonçalo do Amarante

A iniciativa faz parte do Desenvolve+, programa de capacitação profissional lançado pela instituição

Redação
07 de Maio de 2026
Aula em curso da Alece.
Papo Carreira

Alece abre mais 300 vagas em curso preparatório para concursos; saiba mais

Devido à demanda, oportunidades foram ampliadas e chegam a 800.

Redação
07 de Maio de 2026
foto de um auditório com aula, na alece, para uso em reportagem sobre curso preparatório com vagas abertas.
Papo Carreira

Alece abre 500 vagas para curso gratuito preparatório para concursos

Curso é voltado para carreiras jurídicas de nível médio.

Redação
06 de Maio de 2026
Um smartphone exibe a página oficial do Sistema de Seleção Unificada (SiSU), com o logotipo colorido e o texto 'Acesse o SISU' em destaque na tela. Ao fundo, o logotipo do programa aparece desfocado em um monitor de computador.
Papo Carreira

Sisu+: entenda etapa complementar de seleção para ensino superior lançada pelo MEC

Programa do Ministério da Educação busca preencher vagas remanescentes de instituições públicas.

Redação
05 de Maio de 2026
Alunos de curso
Papo Carreira

Escola abre 140 vagas para cursos de gastronomia gratuitos; saiba como se inscrever

As aulas acontecerão entre junho e setembro deste ano.

Redação
05 de Maio de 2026
Foto de vários estudantes.
Papo Carreira

Instituto abre 100 vagas no CE em cursos de formação para alunos de 7º, 8º e 9º ano

O processo seletivo é 100% online e gratuito.

Redação
04 de Maio de 2026
Mulher respondendo prova.
Papo Carreira

Concursos e seleções: veja inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (4)

Há oportunidades para cargos de níveis fundamental, médio e superior.

Redação
04 de Maio de 2026
Policiais militares de Alagoas.
Papo Carreira

Inscrições de concurso da PMAL terminam nesta quinta-feira (30); veja dicas de professor

Certame oferta 1.060 vagas, com salários de até R$ 11 mil.

Renato Bezerra
30 de Abril de 2026
Edifício colorido de arquitetura histórica, localizado na cidade de Salvador, Bahia, com céu azul ao fundo e carros estacionados em frente.
Papo Carreira

Quem pode pedir isenção na inscrição do concurso da Sefaz-CE? Entenda regras e prazo

Certame oferece 100 vagas imediatas para o cargo de Auditor Fiscal com salários iniciais de R$ 16 mil.

Paulo Roberto Maciel*
28 de Abril de 2026
Fachada da Reitoria da Universidade de Pernambuco (UPE), composta por um pórtico de entrada em tons claros e um edifício moderno ao fundo com detalhes em azul. Imagem usada em matéria sobre concurso público que irá ofertar 19 vagas.
Papo Carreira

UPE abre concurso público com 19 vagas e salários de até R$ 3,8 mil

As vagas são para Assistente e Analista Técnico em Gestão Universitária.

Redação
27 de Abril de 2026
Candidato fazendo prova.
Papo Carreira

Concursos e seleções: veja inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (27)

Vagas abrangem candidatos de níveis fundamental, médio e superior.

Redação
27 de Abril de 2026