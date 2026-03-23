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Concursos e seleções: veja inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (23)

As oportunidades são para candidatos de níveis fundamental, médio e superior.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Papo Carreira
Imagem de uma mulher realizando uma prova para matéria sobre os concursos abertos no Ceará.
Legenda: Há vagas para Fortaleza e Interior do Estado.
Foto: Shutterstock/Arrowsmith2.

Diversas vagas para concursos e seleções públicas estão abertas no Ceará nesta segunda-feira (23). Há oportunidades para candidatos de níveis fundamental, médio e superior.

Veja as vagas a seguir.

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A Prefeitura de Guaiuba está com inscrições abertas de concurso público com 26 vagas imediatas para o cargo de Agente Comunitário de Saúde. 

Para participar, os candidatos devem possuir nível médio completo e residir na microárea da comunidade em que irá atuar. Os aprovados terão carga horária de 40 horas semanais e salário de R$ 3.242.

A inscrição deve ser realizada por site da Fundação Cetrede até o dia 6 de abril.

>> Veja edital completo

Prefeitura de Jati

A prefeitura do município de Jati, no Cariri do Ceará, está com edital para 98 servidores, além da formação de cadastro de reserva. Os salários podem chegar a R$ 8.134,19.

As vagas são para nível fundamental, médio, técnico e superior. Os interessados podem se inscrever até o dia 27 de março, pelo site do Instituto Igeduc.  

>> Veja o edital

Seleção Seduc

A Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) abriu processo seletivo para a contratação de professores por tempo determinado.

As inscrições vão até o próximo dia 6 de abril, no site do Instituto Avalia, responsável pelo certame, e custam R$ 65.

Os aprovados formarão um banco de docentes e as contratações serão feitas de acordo com a necessidade e conveniência da Seduc, em um prazo de até dois anos.

São oferecidas oportunidades para professores do Ensino Médio ou dos anos finais do Ensino Fundamental das seguintes disciplinas:

  • Arte-Educação;
  • Biologia;
  • Educação física;
  • Filosofia;
  • Física;
  • Geografia;
  • História;
  • Língua Estrangeira - Espanhol;
  • Língua Estrangeira - Inglês;
  • Língua Portuguesa;
  • Matemática;
  • Química;
  • Sociologia.

Os aprovados deverão cumprir carga horária de 40 horas semanais e terão remuneração de R$ 5.229,66, acrescidos de R$ 500 referentes à Parcela Variável de Redistribuição.

>> Veja o edital

IFCE

Foram prorrogadas até a próxima quarta-feira (25) as inscrições do concurso público do Instituto Federal do Ceará (IFCE), que oferta 276 vagas imediatas para diversas áreas, sendo 169 para docentes, e 107 para técnicos administrativos. 

Os interessados devem confirmar a inscrição até às 14 horas do dia 25, pelo site do Instituto AOCP, organizador do certame. 

As oportunidades para docentes exigem nível superior, enquanto as de técnicos administrativos são distribuídas para candidatos de níveis médio, técnico e superior.

>> Veja edital para docentes
>> Veja edital para técnicos administrativos

Prefeitura de Morada Nova

A Prefeitura de Morada Nova, no interior do Ceará, abriu inscrições de concurso público com 66 vagas, entre imediatas e cadastro de reserva, para os cargos de Agente de Trânsito e Guarda Municipal, ambos de ensino médio.

O salário ofertado é de R$ 1.777,76 para o cargo de Guarda Municipal e de R$ 1.968,68 para a função de Agente de Trânsito, por regime de trabalho de 40 horas semanais. 

Interessados devem se candidatar até 1º de abril, pelo site do Instituto Consulpam, responsável pelo certame. 

>> Veja edital

Conselho de Arquitetura

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo abre nesta segunda-feira (23) as inscrições para preenchimento de vaga e formação de cadastro reserva em cargos de níveis médio e superior.

As oportunidades são para os cargos de Arquiteto e Urbanista, Contador e Assistente Administrativo. O salário pode chegar a R$ 9.112,18, além de benefícios. 

Para participar do concurso público do Cau/CE, pessoas interessadas devem se inscrever exclusivamente pelo site do Instituto Consulplan.

O período de inscrições vai de 16 horas do dia 23 de março de 2026 até 16 horas de 22 de abril de 2026.

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