Alece abre 500 vagas para curso gratuito preparatório para concursos
Curso é voltado para carreiras jurídicas de nível médio.
A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) anunciou nessa terça-feira (5) o início das inscrições para mais uma turma do Aprova+Alece, curso preparatório voltado para concursos públicos. Ao todo, são ofertadas 500 vagas.
O curso, realizado por meio da Escola Superior do Parlamento Cearense (Unipace), tem como foco nesta edição a preparação para certames de carreiras jurídicas de nível médio, como o do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE).
As vagas estão abertas ao público em geral, com a prioridade são pessoas em situação de vulnerabilidade econômica.
As inscrições estão abertas até 17 de maio e podem ser feitas clicando aqui.
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SOBRE AS AULAS
As aulas acontecem até o dia 3 de agosto, totalizando uma carga horária de 200 horas/aula, contemplando os principais conteúdos cobrados em editais de concursos da área.
Serão ministradas na modalidade híbrida, com aula presencial aos sábados, das 13h às 16h30, e on-line de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h.
MATÉRIAS DO CURSO
Básicas: Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Noções de Informática.
Jurídicas: Direito Constitucional, Administrativo, Civil, Processo Civil e Processo Penal.
Gestão: Noções de Gestão Pública e de Administração Pública.
SERVIÇO
- Período das aulas: 18 de maio a 3 de agosto;
- Carga horária: 200 horas/aula;
- Modalidade híbrida: online de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h / presencial aos sábados, das 13h às 16h30.