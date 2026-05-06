Alece abre 500 vagas para curso gratuito preparatório para concursos

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) anunciou nessa terça-feira (5) o início das inscrições para mais uma turma do Aprova+Alece, curso preparatório voltado para concursos públicos. Ao todo, são ofertadas 500 vagas.

O curso, realizado por meio da Escola Superior do Parlamento Cearense (Unipace), tem como foco nesta edição a preparação para certames de carreiras jurídicas de nível médio, como o do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE).

As vagas estão abertas ao público em geral, com a prioridade são pessoas em situação de vulnerabilidade econômica.

As inscrições estão abertas até 17 de maio e podem ser feitas clicando aqui.

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SOBRE AS AULAS

As aulas acontecem até o dia 3 de agosto, totalizando uma carga horária de 200 horas/aula, contemplando os principais conteúdos cobrados em editais de concursos da área.

Serão ministradas na modalidade híbrida, com aula presencial aos sábados, das 13h às 16h30, e on-line de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h.

MATÉRIAS DO CURSO

Básicas: Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Noções de Informática.

Jurídicas: Direito Constitucional, Administrativo, Civil, Processo Civil e Processo Penal.

Gestão: Noções de Gestão Pública e de Administração Pública.

SERVIÇO