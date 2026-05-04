Instituto abre 100 vagas no CE em cursos de formação para alunos de 7º, 8º e 9º ano
O processo seletivo é 100% online e gratuito.
O Instituto Social para Motivar, Apoiar e Reconhecer Talentos (Ismart) abriu 100 vagas no Ceará em cursos de reforço escolar, habilidades digitais e desenvolvimento humano integral para alunos de 7º, 8º e 9º ano.
Os cursos são ofertados por meio de uma parceria com o Instituto Queiroz Jereissati (IQJ) Online, e ampliará o conjunto de atividades oferecidas aos estudantes selecionados.
A Academia Digital Ismart é um programa 100% gratuito e online que leva o método Ismart para todo o Brasil em escala.
Voltado a estudantes do 7º, 8º e 9º ano do Ensino Fundamental com renda familiar de até 2 salários-mínimos, o programa combina reforço escolar, habilidades digitais e desenvolvimento humano integral, tudo em uma experiência gamificada e engajadora.
As inscrições estão abertas desde 9 de março. O processo seletivo é 100% online e gratuito, pensado para ser acessível mesmo com recursos limitados — e com um time de suporte disponível para ajudar em cada etapa.
O resultado final será divulgado em novembro.
Veja também
O QUE OFERECE O PROGRAMA
- Reforço escolar: Matemática, português e Redação;
- Preparação para o vestibular: Brasil e exterior;
- Habilidades digitais: programação, IA e pensamento computacional;
- Competências socioemocionais: liderança, comunicação, resiliência;
- Experiência gamificada;
- Possibilidade de bolsa de estudos para inglês: para curso de inglês;
- Comunidade de jovens: Conexão entre alunos, mentores e especialistas, criando redes de apoio e novas oportunidades;
- Acesso a incentivos: premiações, cursos extracurriculares e bolsas de inglês.
ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO
- Inscrição: preenchimento de informações pessoais e acadêmicas;
- Teste de potencial: raciocínio lógico, formulários de perfil (individual e familiar) e vídeo de apresentação;
- Prova de conhecimentos: português e matemática;
- Ideathon: experiência imersiva de 4 semanas que simula na prática como é estudar na Academia Digital.