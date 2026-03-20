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Edital da Polícia Militar de Alagoas é divulgado com salário de até R$ 11 mil; veja cargos

Interessados podem se inscrever no período de 30 de março a 30 de abril.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 12:28)
Papo Carreira
Oficiais da PMAL.
Legenda: Os cargos disponíveis são os de Soldado do Quadro de Praças e Oficial de Estado-Maior.
Foto: Divulgação PMAL.

A Polícia Militar do Estado de Alagoas (PMAL) divulgou, nesta sexta-feira (20), edital de concurso público com 1.060 vagas distribuídas entre os cargos de Soldado e Oficial, ambos de ensino médio. 

Segundo o edital, são ofertadas 500 vagas imediatas para o cargo de Soldado do Quadro de Praças, e mais 500 para cadastro de reserva. Já o cargo de Oficial de Estado-Maior conta com 30 vagas imediatas, além de mais 30 para cadastro de reserva. 

O certame reserva 20% das oportunidades para candidatos negros, indígenas e quilombolas. 

Podem se candidatar brasileiros ou portugueses com idade entre 18 e 30 anos, com ensino médio completo, sem antecedentes criminais, e que estejam quites com as obrigações militares e eleitorais. 

Após a conclusão dos cursos de formação aos respectivos cargos, os salários variam de R$ 6.067,51 a R$ 11.563,77

>> Veja edital completo

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Inscrições 

Os interessados podem se inscrever no período de 30 de março até 30 de abril, pelo site do Cebraspe, que é a banca organizadora do certame. A taxa de inscrição é de R$ 150,00. 

As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 19 de julho. Os candidatos também serão avaliados por Teste de Aptidão Física (TAF), avaliações médica e psicológica, exame toxicológico, e investigação social. 

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