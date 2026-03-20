Edital da Polícia Militar de Alagoas é divulgado com salário de até R$ 11 mil; veja cargos

A Polícia Militar do Estado de Alagoas (PMAL) divulgou, nesta sexta-feira (20), edital de concurso público com 1.060 vagas distribuídas entre os cargos de Soldado e Oficial, ambos de ensino médio.

Segundo o edital, são ofertadas 500 vagas imediatas para o cargo de Soldado do Quadro de Praças, e mais 500 para cadastro de reserva. Já o cargo de Oficial de Estado-Maior conta com 30 vagas imediatas, além de mais 30 para cadastro de reserva.

O certame reserva 20% das oportunidades para candidatos negros, indígenas e quilombolas.

Podem se candidatar brasileiros ou portugueses com idade entre 18 e 30 anos, com ensino médio completo, sem antecedentes criminais, e que estejam quites com as obrigações militares e eleitorais.

Após a conclusão dos cursos de formação aos respectivos cargos, os salários variam de R$ 6.067,51 a R$ 11.563,77.

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Inscrições

Os interessados podem se inscrever no período de 30 de março até 30 de abril, pelo site do Cebraspe, que é a banca organizadora do certame. A taxa de inscrição é de R$ 150,00.

As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 19 de julho. Os candidatos também serão avaliados por Teste de Aptidão Física (TAF), avaliações médica e psicológica, exame toxicológico, e investigação social.