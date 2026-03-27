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Concurso ESA 2027: edital com 1.100 vagas é divulgado

Inscrições iniciam na segunda-feira (30) e seguem até 4 de maio.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Papo Carreira
Oficiais do Exército.
Legenda: Os aprovados iniciarão a formação em março de 2027.
Foto: Valter Campanato/ Agência Brasil

O Exército Brasileiro divulgou edital do novo concurso da Escola de Sargentos das Armas (ESA) 2027, com 1.100 vagas para ingresso nos cursos de formação de guaduação de sargentos. O documento foi publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira (27). 

Do total de vagas, 1.015 são reservadas para a área Geral; 30 para a área de Música, e 55 para a área de Saúde. Podem se inscrever candidatos com ensino médio completo, com idades entre 17 e 26 anos. 

Os aprovados iniciarão o curso de formação em março de 2027, com término previsto para dezembro de 2028.

>> Veja edital completo

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Inscrições

As inscrições começam na próxima segunda-feira (30) e podem ser feitas até 4 de maio, pelo site da ESA. O candidato deverá possuir cadastro no portal gov.br para confirmar a inscrição. 

Os candidatos deverão pagar taxa de R$ 95,00, mas podem pedir isenção de pagamento inscritos no CadÚnico; membros de família de baixa renda; ou doadores de medula óssea. O pedido de isenção pode ser feita até 6 de abril.

As provas objetivas serão aplicadas no dia 26 de julho. Os inscritos também serão avaliados por Teste de Aptidão Física (TAF), além de avaliação médica e psicológica. 

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