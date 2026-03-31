Ambev abre inscrição para programa de estágio com vagas no Ceará

A empresa de bebidas Ambev está com inscrições abertas para seu Programa de Estágio 2026, voltado para estudantes da graduação. No Ceará, as vagas são para Fortaleza e Aquiraz.

O programa oferece oportunidade de atuação tanto na área de Supply, com atuação nas cervejarias, quanto na de Business, com posições em centros de distribuição e áreas comerciais.

Podem participar estudantes do Ensino Superior em Bacharelado, Licenciatura e/ou Tecnólogo, com conclusão do curso entre agosto de 2027 e agosto de 2028.

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Como se inscrever?

Interessados devem se candidatar até o dia 13 de abril pelo site do Programa de Estágio 2026. O modelo de trabalho é presencial, com admissão em agosto de 2026.

Segundo a Ambev, o programa oferece uma jornada estruturada de desenvolvimento, com mentoria de lideranças, trilhas personalizadas e projetos com impacto direto nos resultados.

Além disso, os participantes integram a League, comunidade de estagiários presente em todo o país que promove conexão, aprendizado e experiências como desafios de negócio e trocas com executivos da empresa.