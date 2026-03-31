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Prouni 2026: resultado da lista de espera será divulgado nesta terça-feira (31)

Os pré-selecionados terão até 10 de abril para enviar a documentação necessária

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 08:52)
Ceará
Site do Prouni.
Legenda: A consulta deve ser feita por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.
Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil.

O Ministério da Educação divulga, nesta terça-feira (31), o resultado da lista de espera do Programa Universidade para Todos (Prouni) referente ao primeiro semestre de 2026. A consulta deve ser feita por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior

A lista de espera do Prouni é voltada a inscritos que não foram pré-selecionados nas chamadas regulares do programa ou que foram reprovados por não formação de turma. 

Após a divulgação do resultado, os pré-selecionados terão até 10 de abril para enviar a documentação necessária para comprovação das informações declaradas na inscrição. O envio deve ser feito para as instituições de ensino superior, presencialmente ou por meio eletrônico.

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O programa

ProUni oferece bolsas de estudo integrais e parciais em universidades particulares para estudantes de baixa renda. O programa é voltado a estudantes brasileiros sem diploma de nível superior e exige comprovação de renda familiar. 

Ao todo, a mais recente edição do Prouni oferta 595.374 bolsas de estudo, o maior número em 21 anos de história do programa. Segundo informações do Governo Federal, 275.329 das bolsas são integrais, com 100%, e 320.045 são parciais, com 50%.

 

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