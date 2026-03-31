Finalistas do BBB 26 ganharão apartamento, anuncia Tadeu Schmidt

Os três participantes do BBB 26 que chegarem a final do programa ganharão um apartamento. A novidade foi anunciada pelo apresentador Tadeu Schmidt na edição desta segunda-feira (30).

"É isso mesmo! Quem chegar ao Top 3 também será dono de um apartamento. Então, façam tudo por esse Top 3", disse o apresentador aos brothers.

A premiação substituiu o Sincerão no programa ao vivo de segunda-feira.

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Solange Couto ganha apartamento

A novidade foi anunciada logo após uma ação para celebrar o top 10 do programa, valendo o imóvel da MRV. Solange Couto venceu a disputa contra Marciele e Gabriela na fase final, e garantiu o seu apartamento.

A dinâmica foi realizada em duas fases. Na segunda etapa, as três finalistas precisavam encontrar duas chaves nas casinhas. A primeira a encontrar as duas, levava o imóvel.