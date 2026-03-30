BBB 26: sem Sincerão nesta segunda (30)? Entenda motivo

O BBB 26 não exibiu nesta segunda-feira (30) o seu tradicional Sincerão. Durante o programa ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt conduziu uma dinâmica diferente.

Um dos patrocinadores do programa realizou a entrega de um apartamento para a sister Samira. Além dela, os outros brothers participaram de um jogo que deu a chance de mais um participante ser premiado.

No final da dinâmica, a felizarda foi a emparedada Solange Couto. Até o momento, por dinâmicas diferentes, foram premiados: Leandro Boneco, Samira e Solange.

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Veja como foi a formação do paredão de domingo (29)

O 12º paredão do BBB 26 começou a ser formado no domingo (29), à tarde, quando Milena atendeu ao Big Fone e garantiu o direito de indicar um participante ao paredão.

À noite, foi realizada a Prova do Líder, vencida por Ana Paula Renault. Na dinâmica, Milena indicou Marciele ao paredão, e Solange Couto foi indicada pela líder.

A outra vaga na berlinda foi ocupada por Jordana, por ter sido a participante mais votada da casa.

Como o programa está em modo turbo, não houve Prova Bate e Volta.

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