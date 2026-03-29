Ana Paula vence a 12ª prova do líder do BBB 26
Esta é a segunda vitória consecutiva da jornalista na competição.
Ana Paula Renault venceu a Prova do Líder na noite deste domingo (29), garantindo sua permanência no jogo por mais uma semana e o poder de indicar um adversário ao Paredão.
Esta é a segunda vitória consecutiva da jornalista na competição.
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Como foi a Prova do Líder
Os participantes precisavam lançar uma bola por baixo de uma tela e acertá-la em uma caçapa. A prova foi dividida em duas etapas:
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Fase classificatória: todos jogaram simultaneamente. Os seis mais rápidos avançaram;
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Fase final: Ana Paula, Gabriela, Chaiany, Solange, Leandro e Juliano foram os classificados, mas Ana Paula levou a melhor e garantiu o colar do Líder.