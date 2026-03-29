Murilo Benício surpreende ao definir sua relação com Grazi Massafera

Os rumores sobre um possível relacionamento entre Murilo Benício e Grazi Massafera ganharam força durante o lançamento da novela "Três Graças", no programa "Domingão com Huck".

Na ocasião, o apresentador Luciano Huck mencionou a expectativa do público, relembrando o histórico do ator de se envolver com seus pares românticos na ficção. Em tom de brincadeira, Grazi comentou que a pressão da internet poderia acabar com qualquer aproximação real.

Neste domingo (20), cerca de cinco meses após o início das especulações, Murilo Benício utilizou seu discurso de agradecimento pelo prêmio de Melhor Ator de Novela para esclarecer a natureza da relação.

Ao subir ao palco, o ator chamou colega de elenco de "irmã".

Veja também Zoeira 1ª eliminação da 'semana turbo' do BBB 26 movimenta as redes sociais; veja reações Zoeira 'Espraguejar'? Entenda significado de termo usado por Solange em briga com Ana Paula no BBB 26

"Preciso começar agradecendo à minha irmã, conforme combinamos. Grazi, decidimos antes de iniciar a novela que seríamos felizes independentemente de qualquer circunstância. A vida me deu essa irmã e nos divertimos muito juntos", disse ator.

A declaração repercutiu entre os espectadores que torciam pelo casal. Internautas expressaram frustração ao notar que, desta vez, o ator optou por manter a relação apenas no campo da amizade.

Comentários nas redes sociais destacaram o fato de ser uma das "poucas vezes em que Benício não inicia um romance com sua parceira de cena".