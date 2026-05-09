'Caldeirão' terá primeira eliminação 'Duplas do Brasil' e encontro com Ronnie Von

A competição "Dupla do Brasil" já entrou em fase de mata-mata. Neste sábado (9), o público do programa "Caldeirão com Mion", da TV Globo, vai conferir quem avança para a próxima fase da disputa e quem, pela primeira vez, fica para trás.

Desa vez, o desafio é diferente. As duplas sertanejas terão que apresentar versões sertanejas para grandes clássicos do rock nacional.

Priscila e Luana, Rony e Brunno, Peddro Henrique e Luciano, Bruno e Zevedo, Ashley e Paixão, e Jessika Dionízio e Célia Damião deverão encarar clássicos já consagrados na voz de contores como Pitty e a banda Ultraje a Rigor.

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O programa terá como jurados o produtor Eduardo Pepato, que faz parte do júri fixo, e os convidados especiais Naiara Azevedo, a Bicho do Paraná, e Luan Pereira.

O "Caldeirão" deste sábado ainda vai contar com uma visita especial à casa do cantor Ronnie Von, como parte do quadro "Questionário Mionzeira".

Na conversa, o artista vai relembrar momentos da carreira e vida pessoal e responder perguntas diretas, com as primeiras coisas que vierem à cabeça.