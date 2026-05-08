Equipe de Bonnie Tyler pede privacidade após artista ser colocada em coma induzido

A cantora britânica Bonnie Tyler, de 74 anos, foi submetida a um coma induzido nessa quinta-feira (7) após passar por uma cirurgia intestinal. Ela está internada em um hospital na cidade de Faro, em Portugal.

As informações foram confirmadas pelo agente dela nesta sexta-feira (8) em comunicado à AFP. "Pedimos que respeitem sua privacidade neste momento difícil", declarou Judd Lander, porta-voz da artista.

Tyler deu entrada no hospital português ainda ontem para uma "operação intestinal de urgência". Poucas horas depois, o site oficial dela afirmou que o procedimento "correu bem" e que a artista estava "em convalescença", sem dar mais detalhes sobre seu estado de saúde.

Segundo a equipe da cantora, o coma induzido foi necessário "para favorecer sua recuperação". Tyler estava com uma série de shows marcados na Alemanha, Áustria e Reino Unido a partir de 22 de maio.

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Quem é Bonnie Tyler

Nascida como Gaynor Hopkins, em 1951, no País de Gales, Bonnie Tyler é mais reconhecida pela entrega vocal em "Total Eclipse Of The Heart", de 1983, e "Holding Out For A Hero", lançada no ano seguinte.

Conhecida por sua voz rouca e pela sua cabeleira loira, Bonnie Tyler representou seu país no Festival Eurovision em 2013 com "Believe in Me". Terminou em décimo nono lugar.

O rei Charles III a reconheceu em 2023 como membro da Ordem do Império Britânico (MBE, na sigla em inglês), por sua carreira e contribuição para a música.