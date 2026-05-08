Henrique e Juliano atualizam estado de saúde do pai após acidente de helicóptero

Os cantores Henrique e Juliano comentaram sobre o estado de saúde do pai, Edson Reis, que foi vítima de um acidente de helicóptero na manhã desta sexta-feira (8), no Tocantins. Por meio de um comunicado nas redes sociais, a dupla sertaneja tranquilizou os fãs.

Em vídeo publicado no Instagram, os irmãos disseram que o pai está bem de saúde após o episódio e que ele não sofreu lesões graves. "Graças a Deus, meu pai está bem e com saúde. Está tudo certo", afirmou Juliano.

Henrique complementou a fala do irmão, explicando que Edson Reis pilotava o helicóptero da família no momento do acidente e já tem muita experiência na aviação. “Todo mundo está bem. Meu pai estava no comando, é um piloto experiente e não teve nenhum tipo de lesão grave. Foram apenas danos materiais", esclareceu o sertanejo.

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Entenda o caso

O helicóptero da dupla sertaneja Henrique e Juliano caiu no fim da manhã desta sexta-feira (8), em Porto Nacional, na região central do Tocantins. Três pessoas estavam na aeronave, mas apenas duas delas tiveram ferimentos leves.

O pai dos cantores, o piloto Edson Reis, estava no comando da aeronave. O pouso, conforme nota oficial, ocorreu em uma das propriedades da dupla. A assessoria pontuou que o incidente teria ocorrido durante um pouso de emergência.