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Helicóptero da dupla Henrique e Juliano cai em zona rural de cidade no Tocantins

Duas pessoas receberam atendimento após apresentarem ferimentos leves.

Escrito por
Mylena Gadelha mylena.gadelha@svm.com.br
(Atualizado às 16:01)
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Legenda: Aeronave ficou presa em uma árvore no meio de uma fazenda na zona rural de Porto Nacional.
Foto: Reprodução/Redes Sociais.

O helicóptero da dupla sertaneja Henrique e Juliano caiu no fim da manhã desta sexta-feira (8), em Porto Nacional, na região central do Tocantins. Três pessoas estavam na aeronave, mas apenas duas delas tiveram ferimentos leves.

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Segundo a assessoria da dupla, que confirmou o caso, os artistas não estavam a bordo. Quem estava no comando da aeronave era o pai dos cantores, o piloto Edson Reis. 

O pouso, conforme nota oficial, ocorreu em uma das propriedades da dupla.

A assessoria pontuou que o incidente teria ocorrido durante um pouso de emergência, reforçando que o pai dos dois cantores é um piloto experiente. 

Henrique e Juliano surgiram nas redes sociais para comentar o caso. Em vídeo, os dois reforçaram que a aeronave é, de fato, da família. Os dois têm show em Uberlândia, em Minas Gerais, no sábado (9). 

Confira o pronunciamento da equipe da dupla:

Confirmamos o incidente com o helicóptero pertencente à família de Henrique e Juliano. A aeronave fez um pouso de emergência na tarde de hoje, 8 de maio. 

O pouso aconteceu em uma das propriedades da dupla, em Porto Nacional/TO. Sr.  Edson Reis, pai dos cantores, é um piloto experiente e estava no comando do helicóptero; felizmente passa bem e não sofreu nenhum tipo de lesão grave.

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