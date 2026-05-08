Dois casos de hantavírus são confirmados no Paraná; outros 11 são investigados
Os pacientes diagnosticados são moradores de Pérola d'Oeste e Ponta Grossa.
Dois casos de hantavírus foram confirmados no estado do Paraná, segundo informações divulgadas nesta sexta-feira (8) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Outros 11 casos estão sendo investigados pela pasta e 21 foram descartados.
De onde são os casos de hantavírus no Brasil?
Os pacientes diagnosticados com a doença são moradores de Pérola d'Oeste, no Sudoeste do estado, e Ponta Grossa, nos Campos Gerais. O homem residente de Pérola d'Oeste tem 34 anos. Já a moradora de Ponta Grossa é uma mulher de 28. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos pacientes.
Doença está sob controle, diz Secretaria de Saúde
A Sesa informou, no entanto, que a doença "está sob controle" no Paraná e que os casos suspeitos continuam sendo monitorados na rede pública de saúde.
Ambos os municípios reforçaram que a infecção dos pacientes não tem relação com os casos confirmados em um cruzeiro.
Em 2025, o Paraná registrou apenas um caso da doença, em Cruz Machado.
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O que é o hantavírus
O hantavírus, pertencente à família Hantaviridae e ao gênero Orthohantavirus, é responsável por causar infecção em humanos. A doença se apresenta principalmente na forma de Síndrome Cardiopulmonar por Hantavírus.
Doença transmitida principalmente por roedores silvestres, o hantavírus virou um alerta de saúde global após a Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgar mortes relacionadas à doença em um cruzeiro que saiu da Argentina com destino a Cabo Verde.
Quais os sintomas?
Conforme o Ministério da Saúde, a fase inicial da hantavirose é caracterizada por febre, dores no corpo, dor de cabeça e sintomas gastrointestinais. No entanto, em casos mais graves, o paciente pode registrar:
- Febre;
- Dificuldade de respirar;
- Respiração acelerada;
- Tosse seca;
- Pressão baixa;
- Aceleração dos batimentos cardíacos.
Formas de transmissão
Apesar dos casos registrados, a disseminação do hantavírus é considerada rara. Isso porque a transmissão ocorre principalmente através de roedores silvestres.
A transmissão também pode ocorrer pela inalação de partículas contaminadas presentes na poeira de locais com presença de urina, fezes ou saliva de roedores infectados.