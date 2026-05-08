Dois casos de hantavírus foram confirmados no estado do Paraná, segundo informações divulgadas nesta sexta-feira (8) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Outros 11 casos estão sendo investigados pela pasta e 21 foram descartados.

De onde são os casos de hantavírus no Brasil?

Os pacientes diagnosticados com a doença são moradores de Pérola d'Oeste, no Sudoeste do estado, e Ponta Grossa, nos Campos Gerais. O homem residente de Pérola d'Oeste tem 34 anos. Já a moradora de Ponta Grossa é uma mulher de 28. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos pacientes.

Doença está sob controle, diz Secretaria de Saúde

A Sesa informou, no entanto, que a doença "está sob controle" no Paraná e que os casos suspeitos continuam sendo monitorados na rede pública de saúde.

Ambos os municípios reforçaram que a infecção dos pacientes não tem relação com os casos confirmados em um cruzeiro

Em 2025, o Paraná registrou apenas um caso da doença, em Cruz Machado.

Veja também Mundo Cepa do hantavírus transmissível entre pessoas é confirmada em navio no Oceano Atlântico Ser Saúde Epidemia de hantavírus é possível? Entenda riscos da doença virar nova pandemia global

O que é o hantavírus

O hantavírus, pertencente à família Hantaviridae e ao gênero Orthohantavirus, é responsável por causar infecção em humanos. A doença se apresenta principalmente na forma de Síndrome Cardiopulmonar por Hantavírus.

Doença transmitida principalmente por roedores silvestres, o hantavírus virou um alerta de saúde global após a Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgar mortes relacionadas à doença em um cruzeiro que saiu da Argentina com destino a Cabo Verde.

Quais os sintomas?

Conforme o Ministério da Saúde, a fase inicial da hantavirose é caracterizada por febre, dores no corpo, dor de cabeça e sintomas gastrointestinais. No entanto, em casos mais graves, o paciente pode registrar:

Febre;

Dificuldade de respirar;

Respiração acelerada;

Tosse seca;

Pressão baixa;

Aceleração dos batimentos cardíacos.

Formas de transmissão

Apesar dos casos registrados, a disseminação do hantavírus é considerada rara. Isso porque a transmissão ocorre principalmente através de roedores silvestres.

A transmissão também pode ocorrer pela inalação de partículas contaminadas presentes na poeira de locais com presença de urina, fezes ou saliva de roedores infectados.