Cepa do hantavírus transmissível entre pessoas é confirmada em navio no Oceano Atlântico

Os casos de hantavírus detectados em um navio de cruzeiro possuem envolvimento com a cepa andina da doença, única com a capacidade de transmissão entre seres humanos. A informação foi confirmada pela Organização Mundial da Saúde e pelo Ministério da Saúde da África do Sul nesta quarta-feira (6).

Ainda na terça (5), a organização já havia citado a possibilidade de que o surto da doença no navio, em que três pessoas morreram e várias ficaram doentes, tivesse ocorrido de pessoa para pessoa. O MV Hondius está em Cabo Verde, na costa africana.

Normalmente, a doença possui transmissão causada pelo contato com urina, fezes ou saliva de roedores infectados. O modelo de disseminação entre pessoas, no entanto, foi visto em surtos anteriores na América do Sul, incluindo a Argentina, país de onde o cruzeiro saiu em março.

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O navio levava 88 passageiros e 59 tripulantes. Até o momento, um casal holandês e um cidadão alemão faleceram após infecção da doença. Além disso, três passageiros foram retirados do porto de Praia, em Cabo Verde, na terça-feira (5), com suspeita da doença.

Já em Zurique, na Suíça, outro passageiro do navio foi hospitalizado e testou positivo para o vírus. Um laboratório dos Hospitais Universitários de Genebra (HUG) confirmou a cepa do vírus andino.

O que se sabe sobre o cruzeiro?

O navio de bandeira holandesa partiu em 1º de abril de Ushuaia, na Argentina, com destino ao arquipélago de Cabo Verde, na África. Ele está ancorado desde domingo (3) em frente à Praia, capital do país.

Em posicionamento enviado à BBC, o Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido informou sobre a manutenção de contato com a empresa Oceanwide Expeditions e com autoridades locais.

A hantavirose, detectada em passageiros da embarcação, é uma doença infecciosa aguda e extremamente grave, causada por vírus do gênero Hantavirus, transmitida a seres humanos principalmente por roedores silvestres. Ela é perigosa devido à sua alta taxa de letalidade.