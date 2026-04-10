Após ser dada como desaparecida aos 13 anos, Christina Marie Plante, atualmente com 45 anos, é formada em psicologia, está casada, é mãe de três filhos e trabalha com um investigador particular nos Estados Unidos.

A história dela viralizou no último fim de semana quando o Gabinete do Xerife do Condado de Gila, no Arizona, anunciou que Christina foi encontrada viva, dando fim a uma investigação de mais de três décadas.

Os detalhes da atual vida da norte-americana foram divulgados por jornais do País, em entrevista com os investigadores à frente do caso.

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Como ela desapareceu em 1994?

A ex-adolescente foi vista pela última vez em maio de 1994, ao sair de casa, na vila de Star Valley, quando ia para um estábulo onde mantinha seu cavalo. Desde então, a busca por Christina mobilizou autoridades e voluntários.

Questionado pelo jornal DailyMail, o chefe adjunto do Gabinete do Xerife do Condado de Gila, Jim Lahti, adimtiu que essa parte da trajetória da mulher ainda apresenta lacunas.

"Ela não está sendo muito cooperativa conosco. Ela não quis dizer com quem se encontrou ou como conseguiu sair da cidade”, disse. "Ela admitiu que fugiu. Ela não queria estar lá (na casa em que vivia com os pais)", acrescentou ele.

Já para o NewsNation, A capitã de polícia Jamie Garrett revelou detalhes de como foi o encontro com Christina.