Desaparecida por 32 anos, Christina Marie Plante leva vida tranquila com marido e filhos
Jovem desapareceu aos 13 anos e foi encontrada viva após 32 anos. Entenda o caso, o que aconteceu e como ela vive hoje.
Após ser dada como desaparecida aos 13 anos, Christina Marie Plante, atualmente com 45 anos, é formada em psicologia, está casada, é mãe de três filhos e trabalha com um investigador particular nos Estados Unidos.
A história dela viralizou no último fim de semana quando o Gabinete do Xerife do Condado de Gila, no Arizona, anunciou que Christina foi encontrada viva, dando fim a uma investigação de mais de três décadas.
Os detalhes da atual vida da norte-americana foram divulgados por jornais do País, em entrevista com os investigadores à frente do caso.
Veja também
Como ela desapareceu em 1994?
A ex-adolescente foi vista pela última vez em maio de 1994, ao sair de casa, na vila de Star Valley, quando ia para um estábulo onde mantinha seu cavalo. Desde então, a busca por Christina mobilizou autoridades e voluntários.
Questionado pelo jornal DailyMail, o chefe adjunto do Gabinete do Xerife do Condado de Gila, Jim Lahti, adimtiu que essa parte da trajetória da mulher ainda apresenta lacunas.
"Ela não está sendo muito cooperativa conosco. Ela não quis dizer com quem se encontrou ou como conseguiu sair da cidade”, disse. "Ela admitiu que fugiu. Ela não queria estar lá (na casa em que vivia com os pais)", acrescentou ele.
Já para o NewsNation, A capitã de polícia Jamie Garrett revelou detalhes de como foi o encontro com Christina.
Fiquei perplexa. Acho que ela não estava feliz com o lugar onde morava e com quem morava, e fugiu. Eu pensei: 'Meu Deus! Então você fugiu.' Eu disse a ela… 'Sabe, estávamos com a impressão de que alguém a havia sequestrado. Isso foi considerado um crime'.
Ainda segundo a oficial, Christina teve a ajuda de parentes para deixar o local onde vivia e confirmou que não houve sequestro.
"Ela estava muito, muito reservada e queria manter a sua privacidade o máximo possível", explicou Jim Lahti ao Daily Mail.
O que aconteceu com Christina Marie Plante durante os 32 anos
Christina vive em Springfield (Missouri, EUA), desde agosto de 1995. Ela se casou com o atual marido, Shaun Hollon, em 1998, quatro anos após o tio dela ter relatado seu desaparecimento, o que desencadeou uma enorme operação de busca.
Shaun também foi ouvido pela Polícia. Segundo ele, Christina contou que havia fugido de casa antes do casamento, mas Shaun se recusou a dar mais detalhes sobre o que ela lhe disse àquela época.
Atualmente, além de trabalhar no ramo de investigações particulares, Chrstina também assume, desde 2024, a tutela e a curatela judicial da mãe após o diagnóstico de doença de Parkinson.
A idosa agora vive numa casa de repouso, de acordo com documentos judiciais obtidos pela imprensa norte-americana.