Christina Marie Plante, desaparecida em maio de 1994, nos Estados Unidos, quando ainda era adolescente, foi encontrada viva nesta semana, segundo o Gabinete do Xerife do Condado de Gila, no Arizona.

Como foi o desaparecimento de Christina Marie Plante

Atualmente com 44 anos, ela havia sido vista pela última vez aos 13 anos, ao sair de casa, na vila de Star Valley, quando ia para um estábulo onde mantinha seu cavalo. Desde então, a busca por Christina mobilizou autoridades e voluntários.

Segundo os responsáveis pela procura de Christina, ela “desapareceu sem deixar rastro” e nunca mais foi vista. Isso fez com que o caso fosse classificado como ocorrido em “circunstâncias suspeitas e de risco”.

Apesar do envolvimento de muitas pessoas nas buscas, não houve pistas concretas na época. Cartazes com a descrição da jovem foram distribuídos amplamente, inclusive fora do estado.

O caso foi incluído em bancos de dados nacionais de crianças desaparecidas e permaneceu aberto ao longo dos anos.

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Caso foi oficialmente encerrado após 32 anos

A ocorrência passou a ser analisada pela Unidade de Casos Arquivados do gabinete do xerife décadas depois. A divisão policial foi criada com o objetivo de revisar investigações não resolvidas.

De acordo com as autoridades, o uso de novas tecnologias e técnicas investigativas permitiu um “avanço” decisivo.

Conforme publicou o jornal O Globo, antes da localização de Christina, a unidade havia feito um novo apelo público por informações, atualizando dados sobre sua possível aparência e idade.

A estratégia adotada pela equipe de investigação contribuiu para que os investigadores chegassem ao paradeiro da mulher.

Detalhes não serão divulgados por privacidade

A identidade de Christina foi confirmada, e o caso foi oficialmente encerrado. Entretanto, o gabinete do xerife informou que não divulgará detalhes adicionais “por respeito à privacidade e ao bem-estar” da mulher.

A corporação reiterou, em nota, o compromisso de seguir investigando outros casos arquivados e incentivou a população a colaborar com informações que possam ajudar a esclarecer desaparecimentos sem solução.