Homem morre atropelado por avião após invadir pista de aeroporto nos EUA

Um homem morreu após ser atropelado por um avião de passageiros Airbus A321 no Aeroporto Internacional de Denver, nos Estados Unidos.

O caso ocorreu na madrugada deste sábado (9), horário de Brasília, noite de sexta-feira (8) no local. A aeronave fazia o voo 4345, que iria de Denver para Los Angeles, ambas as cidades nos EUA.

Após o atropelamento, o voo foi cancelado, e os 231 ocupantes (224 passageiros e sete tripulantes) deixaram o avião por meio de escorregadores de emergência. Ao todo, 17 pessoas ficaram feridas.

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Segundo informações de câmeras do local divulgadas neste domingo (10), o pedestre atravessou o perímetro de segurança do aeroporto.

Legenda: Imagem de câmeras de segurança mostra vulto de pedestre durante deslocamento da aeronave. Foto: Reprodução/NBS.

"O pedestre cruzou a cerca do perímetro e foi atropelado apenas dois minutos depois, enquanto atravessava a pista. Morreu; acredita-se que não fosse funcionário do aeroporto e ainda não foi identificado", disse o aeroporto por meio de comunicado.

O Aeroporto Internacional de Denver acrescentou que, entre os 17 feridos, "12 relataram ferimentos leves e cinco foram levadas para hospitais locais".

Sean Duffy, secretário de Transportes dos EUA, anunciou o início de uma investigação para esclarecer o acidente: "Ninguém deveria entrar jamais em um aeroporto sem autorização", destacou em uma mensagem publicada na rede social X (antigo Twitter).

Tripulação notou pedestre na pista

Uma gravação de áudio publicada anteriormente no site especializado ATC.com captou a conversa entre um piloto e os controladores aéreos.

"Estamos parando na pista, acabamos de atingir alguém, temos um incêndio em um motor. (...) Havia uma pessoa caminhando pela pista", relatou o piloto.

A Frontier Airlines, em comunicado enviado à imprensa, declarou que, após o atropelamento, os pilotos detectaram fumaça na cabine e abortaram a decolagem.

"Posteriormente, os passageiros foram evacuados em segurança pelos escorregadores de emergência como medida de precaução", continuou a empresa responsável pelo avião.