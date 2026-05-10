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Homem morre atropelado por avião após invadir pista de aeroporto nos EUA

Imagens mostram que trem de pouso do nariz da aeronave atingiu a vítima.

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Foto que contém avião da Frontier Airlines.
Legenda: Aeronave envolvida no atropelamento de pedestre era da Frontier Airlines.
Foto: Reprodução/NBS.

Um homem morreu após ser atropelado por um avião de passageiros Airbus A321 no Aeroporto Internacional de Denver, nos Estados Unidos.

O caso ocorreu na madrugada deste sábado (9), horário de Brasília, noite de sexta-feira (8) no local. A aeronave fazia o voo 4345, que iria de Denver para Los Angeles, ambas as cidades nos EUA.

Após o atropelamento, o voo foi cancelado, e os 231 ocupantes (224 passageiros e sete tripulantes) deixaram o avião por meio de escorregadores de emergência. Ao todo, 17 pessoas ficaram feridas.

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Segundo informações de câmeras do local divulgadas neste domingo (10), o pedestre atravessou o perímetro de segurança do aeroporto. 

Imagem em preto e branco mostra vulto de pedestre indo ao encontro de aeronave.
Legenda: Imagem de câmeras de segurança mostra vulto de pedestre durante deslocamento da aeronave.
Foto: Reprodução/NBS.

"O pedestre cruzou a cerca do perímetro e foi atropelado apenas dois minutos depois, enquanto atravessava a pista. Morreu; acredita-se que não fosse funcionário do aeroporto e ainda não foi identificado", disse o aeroporto por meio de comunicado.

O Aeroporto Internacional de Denver acrescentou que, entre os 17 feridos, "12 relataram ferimentos leves e cinco foram levadas para hospitais locais".

Sean Duffy, secretário de Transportes dos EUA, anunciou o início de uma investigação para esclarecer o acidente: "Ninguém deveria entrar jamais em um aeroporto sem autorização", destacou em uma mensagem publicada na rede social X (antigo Twitter).

Tripulação notou pedestre na pista

Uma gravação de áudio publicada anteriormente no site especializado ATC.com captou a conversa entre um piloto e os controladores aéreos.

"Estamos parando na pista, acabamos de atingir alguém, temos um incêndio em um motor. (...) Havia uma pessoa caminhando pela pista", relatou o piloto.

A Frontier Airlines, em comunicado enviado à imprensa, declarou que, após o atropelamento, os pilotos detectaram fumaça na cabine e abortaram a decolagem.

"Posteriormente, os passageiros foram evacuados em segurança pelos escorregadores de emergência como medida de precaução", continuou a empresa responsável pelo avião.

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