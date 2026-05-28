Mulher que estava com cearense desaparecido em Ilhabela pede orações por jovem: 'Continuem rezando'

A jovem Bruna Damaris Sant’anna da Silva, que estava com o cearense Dheorge Pereira, desaparecido desde o último domingo (24) após passeio em uma moto aquática em Ilhabela (SP), pediu orações pelo colega durante uma coletiva na tarde desta quinta-feira (28).

A mulher de 26 anos recebeu alta hospitalar hoje, dois dias após ser encontrada à deriva em alto-mar no Litoral Norte de São Paulo. Já Dheorge ainda não foi encontrado, e as buscas seguem nesta quinta.

Em uma cadeira de rodas, Bruna foi liberada do Hospital Municipal Governador Mário Covas Júnior, em Ilhabela, às 16h20. A jovem conversou com jornalistas ao deixar a unidade de saúde. Durante a fala, Bruna pediu que continuem rezando por Dheorge.

Agradeço pelos compartilhamentos e pelas orações. Eu também orei demais no mar para Deus me guardar e nos guardar. Peço encarecidamente que continuem orando pelo meu colega, que ainda não foi encontrado. Agradeço a todos pela preocupação. Agora vou para casa descansar e ver minha família. Deus abençoe vocês. Obrigada. Bruna Damaris Sant’anna da Silva Jovem que estava com cearense em alto-mar

Um boletim divulgado pela equipe médica informou que a paciente apresentava boa evolução clínica, quadro estável e resposta positiva às medicações. As informações são do g1.

Buscas pelo cearense continuam

Este é o quinto dia de buscas por Dheorge Pereira Bernardino, de 28 anos. O caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Ilhabela, que mantém diligências para localizar o jovem.

Segundo a publicação, a Marinha teria encontrado um colete salva-vidas boiando no mar durante a operação, que pode pertencer a Dheorge. A identificação do item, no entanto, ainda não foi confirmada.

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Entenda o caso

O cearense Dheorge Pereira Bernardino, de 28 anos, desapareceu no último domingo (24) durante passeio em uma moto aquática na Praia Ponta das Canas, na região sul de Ilhabela, em São Paulo. O jovem estava acompanhado de Bruna Damaris Sant’anna da Silva, 26.

Em nota ao Diário do Nordeste, o Grupamento de Bombeiros Marítimos (GBMar) informou que a mulher foi encontrada na manhã de terça-feira (26), por uma embarcação de pescadores em alto-mar, durante o terceiro dia de buscas. Já Dheorge continua desaparecido.

Segundo a mãe do jovem, Maria de Fátima, a família mora no Ceará e não tem condições de viajar até o litoral paulista, mas que conta com o empenho dos bombeiros.

“Nossa única esperança é essa: que os bombeiros tenham paciência com nós, família, e fiquem insistindo mais um tempo pra ver se conseguem achar ele”, contou.

A mãe também pediu que as equipes de busca não parem os trabalhos. “Estamos aqui na esperança que venha uma notícia boa ou o que Deus tiver reservado pra nós. Mas que eles fiquem tentando, tentando. Que não desistam logo. Que tenham mais paciência", afirmou.

Como os jovens desapareceram?

Conforme informações cedidas pelos bombeiros, Dheorge e Bruna estavam em uma confraternização com amigos em uma lancha e saíram de moto aquática por volta das 16h de domingo sem informar o destino.

A moto aquática usada pelos dois foi encontrada à deriva em alto-mar na manhã de segunda-feira (25), a cerca de 22 quilômetros do local onde eles haviam sido vistos pela última vez. O jovem teria viajado para o litoral paulista a passeio com os amigos no dia 18 de maio.

Quem é Dheorge Pereira?

Dheorge tem 28 anos, é natural de Alcântaras, no Ceará, mas já vive há 10 anos em São José do Rio Preto, Interior de São Paulo.

Um tio de Dheorge, Benedito Ferreira, explicou que o jovem decidiu se mudar para o Estado em busca de oportunidade de emprego.

Segundo relato de Benedito ao g1, o sobrinho já trabalhou como pizzaiolo em um estabelecimento do município durante anos, mas que atualmente estava desempregado.

O tio diz que acredita no sucesso do resgate do sobrinho. "Estamos aflitos, mas temos fé que ele será resgatado com vida”, afirmou Benedito.