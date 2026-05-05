Saiba quem era Zau O Pássaro, cantor que morreu em acidente na BR-116

O cantor Izac Bruno Coni Silva, conhecido como Zau O Pássaro, morreu na manhã dessa segunda-feira (4) após um grave acidente de trânsito na BR-116, em um trecho de Feira de Santana, na Bahia. O artista, que vivia um momento de ascensão na carreira, retornava de um show com ingressos esgotados na cidade de Barreiras quando ocorreu a colisão. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Zau O Pássaro vinha ganhando espaço na cena do pagode baiano, consolidando o nome entre o público e ampliando presença em eventos importantes.

Natural de Conceição do Almeida, ele morava em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, e deixou esposa e duas filhas crianças. O sepultamento está previsto para esta terça-feira (5), na cidade natal do artista.

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Ao longo da carreira, o cantor acumulou momentos de destaque. Um dos marcos foi a gravação da faixa “A Música do Carnaval”, em parceria com o cantor Xanddy, além da participação na tradicional “Melhor Segunda-Feira do Mundo”, ensaio de verão que antecede o Carnaval de Salvador. Em 2026, Zau realizou quatro apresentações durante a folia, incluindo um show no circuito Dodô (Barra-Ondina), um dos mais importantes da festa.

Nos bastidores, a trajetória também avançava. Em março deste ano, ele firmou contrato com uma nova gravadora, indicando novos projetos e expansão no mercado musical.

No início da carreira, chegou a usar o nome artístico “Zau Kannário”, o que gerou uma disputa judicial com o cantor e ex-deputado Igor Kannário. Após o impasse, adotou o nome Zau O Pássaro, com o qual se consolidou no cenário local.

Como aconteceu o acidente

Legenda: Vítimas estavam em carro que bateu em caminhão na BR-116. Foto: Reprodução/Redes Sociais.

O acidente ocorreu por volta das 7h20, no km 436 da BR-116. Zau estava no banco do passageiro de um carro conduzido pelo empresário, quando o veículo colidiu na traseira de um caminhão que estava parado no acostamento.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão transportava televisores e seguia do Espírito Santo para o Rio Grande do Norte. Com o impacto, o cantor morreu no local. Outras três pessoas que estavam no carro ficaram gravemente feridas e foram encaminhadas ao Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), em Feira de Santana.

Uma das vítimas, identificada como sendo o empresário do artista, foi transferida para um hospital particular. As outras duas seguem internadas na unidade pública, sendo uma na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e outra na enfermaria.

A pista ficou parcialmente interditada após o acidente e só foi totalmente liberada por volta das 10h20. As circunstâncias da colisão serão investigadas pela Polícia Civil.