Cantor de pagode Zau O Pássaro morre em acidente de carro na Bahia

O cantor baiano de pagode Izac Bruno Coni Silva, conhecido pelo nome artístico Zau O Pássaro, de 27 anos, morreu em um acidente de trânsito na BR-116 na altura da cidade de Feira de Santana, Bahia, nesta segunda-feira (4). A informação foi confirmada pelo g1.

O artista estava em um carro de luxo que ficou destruído após colidir com um caminhão. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que, além do cantor, estavam no veículo outras três pessoas.

Zau estava no banco do carona e morreu na hora, enquanto as outras vítimas sofreram lesões graves. Não há atualizações sobre o estado de saúde dos mesmos, que foram levados a um hospital da região.

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Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM-BA) atuou no acidente para retirar o corpo do artista das ferragens.

O baiano havia fechado contrato com uma nova gravadora em março deste ano. A empresa lamentou a morte do artista e se solidarizou com familiares e amigos.

“É com imensa tristeza que comunicamos o falecimento do cantor Zau Pássaro, que fez parte da nossa história com seu talento, carisma e dedicação à música. Hoje nos despedimos não apenas de um grande artista, mas também de uma pessoa especial que marcou nossa empresa e o coração de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo”, expressa trecho da nota.

Não há detalhes sobre velório e sepultamento do cantor.