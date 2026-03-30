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Mulher é morta e tem corpo escondido em congelador na Bahia

Suspeito foi preso; companheira do detido encontrou o corpo da vítima em casa.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Bahia
Foto de policiais da PCBA.
Legenda: Investigações estão sendo realizadas para descobrir a relação de Lucas e Manuela.
Foto: PCBA.

Uma jovem de 23 anos, identificada como Manuela Vieira Matos Silva, foi morta e teve seu corpo ocultado dentro de um congelador, em Vitória da Conquista, na Bahia. O suspeito pelo crime foi preso nesta segunda-feira (30).

O crime foi registrado no domingo (29), de acordo com a Polícia Civil do Estado da Bahia (PCBA). Manuela foi morta a golpe de faca.

O suspeito seria Lucas Santos Lima, de 29 anos, segundo o g1. A companheira de Lucas foi a responsável por encontrar o corpo da vítima.

“A Delegacia de Homicídios de Vitória da Conquista instaurou inquérito policial e conseguiu identificar a autoria e a localização do suspeito”, informou ainda a PCBA.

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RELAÇÃO DO SUSPEITO COM A VITIMA

A Polícia Militar da Bahia informou ao g1 que, pouco tempo depois de serem acionados para averiguar e constatar o corpo, uma mulher chegou ao local.

Ela informou aos agentes que estava de mudança com o companheiro para a residência, mas ele estava desaparecido há mais de um dia.

A mulher disse ainda que encontrou o corpo ao procurar o homem na casa. Além da vítima, a mulher contou ter encontrado presença de objetivos femininos na casa. Ela acionou a PM.

Investigações estão sendo realizadas para descobrir a relação de Lucas e Manuela, e o que teria motivado o crime.

“O suspeito segue custodiado, à disposição do Poder Judiciário, e será recambiado para a cidade de Vitória da Conquista”, informou ainda a PCBA.

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