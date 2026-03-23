Suspeito de participar da morte de secretário em São Luís do Curu é preso na Bahia
Paulo Vitor do Nascimento foi capturado em um ônibus com destino a Goiânia.
Mais um suspeito de envolvimento no assassinato do secretário de Administração de São Luís do Curu, Ricardo Abreu Barroso, 64, foi preso. Paulo Vitor do Nascimento tem 24 anos e foi encontrado nesse domingo (22) na cidade de Barreiras, no Interior da Bahia.
Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a captura foi possível após troca de informações com equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O suspeito teria tentado fugir em um ônibus que partiu de Fortaleza rumo a Goiânia. No momento da captura, também foi cumprido outro mandado de prisão por outro homicídio.
No momento, são feitas tratativas entre Ceará e Bahia para o recambiamento de Paulo, mas a investigação continua para identificar e capturar os outros suspeitos do homicídio e elucidar a motivação do crime.
Conforme as autoridades de segurança, o preso é fichado por homicídio, associação criminosa, corrupção de menores, porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo. Além disso, durante a captura na Bahia, ele ainda presentou aos investigadores um documento falso e, diante disso, também foi autuado em flagrante.
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Outras capturas
Na última sexta-feira (20), duas mulheres, de 18 e 24 anos, foram presas em Caucaia, também suspeitas de participar do assassinato do secretário de São Luís do Curu. Elas são apontadas como integrantes de um grupo criminoso e teriam sido responsáveis por monitorar o gestor e repassar informações sobre ele aos executores do assassinato.
Entenda o caso
Ricardo Abreu Barroso foi morto a tiros na manhã de quinta-feira (19), no Centro de São Luís do Curu, na Região Metropolitana de Fortaleza, em um depósito de construção de sua propriedade.
A vítima já havia exercido dois mandatos como vereador do município e tinha parentesco com outros políticos, como seu filho, Júnior Abreu (PSB), atual presidente da Câmara Municipal, e seu sobrinho, Tiago Abreu (PSB), que é o prefeito da cidade.