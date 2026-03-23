Suspeito de participar da morte de secretário em São Luís do Curu é preso na Bahia

Mais um suspeito de envolvimento no assassinato do secretário de Administração de São Luís do Curu, Ricardo Abreu Barroso, 64, foi preso. Paulo Vitor do Nascimento tem 24 anos e foi encontrado nesse domingo (22) na cidade de Barreiras, no Interior da Bahia.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a captura foi possível após troca de informações com equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O suspeito teria tentado fugir em um ônibus que partiu de Fortaleza rumo a Goiânia. No momento da captura, também foi cumprido outro mandado de prisão por outro homicídio.

No momento, são feitas tratativas entre Ceará e Bahia para o recambiamento de Paulo, mas a investigação continua para identificar e capturar os outros suspeitos do homicídio e elucidar a motivação do crime.

Conforme as autoridades de segurança, o preso é fichado por homicídio, associação criminosa, corrupção de menores, porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo. Além disso, durante a captura na Bahia, ele ainda presentou aos investigadores um documento falso e, diante disso, também foi autuado em flagrante.

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Outras capturas

Na última sexta-feira (20), duas mulheres, de 18 e 24 anos, foram presas em Caucaia, também suspeitas de participar do assassinato do secretário de São Luís do Curu. Elas são apontadas como integrantes de um grupo criminoso e teriam sido responsáveis por monitorar o gestor e repassar informações sobre ele aos executores do assassinato.

Entenda o caso

Ricardo Abreu Barroso foi morto a tiros na manhã de quinta-feira (19), no Centro de São Luís do Curu, na Região Metropolitana de Fortaleza, em um depósito de construção de sua propriedade.

A vítima já havia exercido dois mandatos como vereador do município e tinha parentesco com outros políticos, como seu filho, Júnior Abreu (PSB), atual presidente da Câmara Municipal, e seu sobrinho, Tiago Abreu (PSB), que é o prefeito da cidade.