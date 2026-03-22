Partes de corpo humano são encontradas em praia de Fortaleza

Banhistas que passavam pela Praia da Leste-Oeste, no bairro Jacarecanga, em Fortaleza, encontraram partes de um corpo humano na manhã de sábado (21).

Vídeos da ocorrência circulam nas redes sociais e foram enviadas ao WhatsApp do Diário do Nordeste. Eles mostram que foram localizados uma cabeça, dois braços e uma perna.

Questionada sobre o fato na manhã deste domingo (22), a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), em nota, informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga as circunstâncias do achado de cadáver na faixa de areia da praia.

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Segundo a SSPDS, a vítima ainda não foi formalmente identificada e as investigações seguem em andamento.

A Secretaria informou ainda que equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e do Corpo de Bombeiros Militar (CBMCE) foram acionadas e realizaram diligências no local.