Mulher é presa por suspeita de exploração sexual em São Benedito, no Ceará
Caso teria ocorrido em 2024, em um bar da cidade.
Uma mulher de 28 anos foi presa por suspeita de praticar o crime de exploração sexual contra uma adolescente. A captura foi realizada na manhã da sexta-feira (20), no município de São Benedito, a 360 km de Fortaleza.
Durante a ofensiva policial, os agentes também apreenderam o aparelho celular da suspeita. A polícia realizará a extração de dados telemáticos para subsidiar a continuidade das investigações.
O caso que originou o mandado teve início em novembro de 2024. Na época, policiais militares foram acionados para um bar no bairro Cruzeiro.
Veja também
A denúncia indicava que uma adolescente estaria sendo impedida de sair do estabelecimento. Após o ocorrido, as partes foram ouvidas pela autoridade policial para os primeiros esclarecimentos.
Com o avanço das diligências, a delegacia local reuniu elementos suficientes para solicitar a prisão preventiva. Após ser detida, a investigada foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil da cidade. No momento, ela encontra-se à disposição da Justiça.
Denúncias
A Secretaria da Segurança Pública reforça que a população pode colaborar com denúncias anônimas pelo número 181. Informações também podem ser enviadas pelo WhatsApp (85) 3101-0181.
Outra opção de contato direto é o telefone da Delegacia de São Benedito, no número (88) 3626-6212. O sigilo e o anonimato de quem denuncia são garantidos pelas autoridades.