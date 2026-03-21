Mulher é presa por suspeita de exploração sexual em São Benedito, no Ceará

Uma mulher de 28 anos foi presa por suspeita de praticar o crime de exploração sexual contra uma adolescente. A captura foi realizada na manhã da sexta-feira (20), no município de São Benedito, a 360 km de Fortaleza.

Durante a ofensiva policial, os agentes também apreenderam o aparelho celular da suspeita. A polícia realizará a extração de dados telemáticos para subsidiar a continuidade das investigações.

O caso que originou o mandado teve início em novembro de 2024. Na época, policiais militares foram acionados para um bar no bairro Cruzeiro.

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A denúncia indicava que uma adolescente estaria sendo impedida de sair do estabelecimento. Após o ocorrido, as partes foram ouvidas pela autoridade policial para os primeiros esclarecimentos.

Com o avanço das diligências, a delegacia local reuniu elementos suficientes para solicitar a prisão preventiva. Após ser detida, a investigada foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil da cidade. No momento, ela encontra-se à disposição da Justiça.

Denúncias

A Secretaria da Segurança Pública reforça que a população pode colaborar com denúncias anônimas pelo número 181. Informações também podem ser enviadas pelo WhatsApp (85) 3101-0181.

Outra opção de contato direto é o telefone da Delegacia de São Benedito, no número (88) 3626-6212. O sigilo e o anonimato de quem denuncia são garantidos pelas autoridades.