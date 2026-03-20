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Homem invade bar em Fortaleza, furta objetos e deixa prejuízo de mais de R$ 25 mil; veja vídeo

Motolibre Bar, localizado na Avenida Monsenhor Tabosa, teve portão violado na tarde de quinta-feira (19).

Escrito por
Mylena Gadelha mylena.gadelha@svm.com.br
Segurança
Imagem dividida em duas partes. À esquerda, uma área externa com piso molhado e reflexivo, cercada por grades metálicas e uma parede com plantas; há um objeto escuro pendurado na grade. À direita, um ambiente interno amplo, com mesas e cadeiras ao fundo, onde uma pessoa usa boné branco, camiseta vermelha, bermuda azul e chinelos, caminhando e segurando um objeto vermelho; há grades metálicas no centro do espaço.
Legenda: Invasão do estabelecimento foi registrada por câmeras de segurança na tarde da quinta-feira (19).
Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal.

Um homem invadiu um bar, localizado na Avenida Monsenhor Tabosa, em Fortaleza, na tarde da última quinta-feira (19) e furtou dezenas de objetos do estabelecimento, deixando prejuízo estimado de R$ 25 mil. O caso foi denunciado por um dos sócios do Motolibre Bar, Dennis Nunes, nas redes sociais do local.

No vídeo, que registrou o momento da ação, é possível ver a entrada do homem no espaço, assim como parte do furto. Segundo o sócio, as câmeras de videomonitoramento do local não capturaram nenhum outro envolvido.

"Por volta das 13h30, na tarde do feriado, tivemos o nosso estabelecimento arrombado, provavelmente por uma pessoa, mas com o tanto de coisa que foi levado, certamente ele não estava agindo sozinho", relatou em vídeo nas redes sociais. 

Veja o vídeo:

Dennis Nunes explicou que, até então, a estimativa é de que os itens, com valores somados, correspondam a cerca de mais de R$ 25 mil.

Foram levados R$ 2 mil em espécie, um celular, uma câmera, duas caixas de som, um kit de microfone, uma máquina de fumaça, outros dois microfones, três câmeras de videomonitoramento, duas luzes de emergência, trinta cabos, um multicabo e quatro extensões.

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"É muito trampo para uma pequena empresa, para fazer acontecer, para estruturá-la, conseguir empregar o máximo e o melhor que conseguimos para os nossos clientes. Daí acontece isso, simplesmente se sentem no direito de tirar o que foi conseguido com muito suor", desabafou Dennis. 

O objetivo da divulgação das imagens, explicou ele, seria mobilizar a rede de clientes e apoiadores para identificar o suspeito do crime

O estabelecimento segue com a programação prevista para o fim de semana. Conforme relato do sócio, os itens furtados foram substituídos com a ajuda de pessoas próximas e de outros locais da Capital. 

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social foi demandada sobre a ocorrência. Aguardamos resposta para a atualização da matéria. 

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