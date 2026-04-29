Sobe para três o número de mortos em tentativa de chacina em chácara no Crato
Os dois jovens que faleceram tinham 16 anos.
O número de mortos na tentativa de chacina em chácara no Crato, cidade do Cariri cearense, subiu para três. A primeira morte, um homem de 22 anos, foi confirmada ainda no último domingo (26). Nesta quarta-feira (29), houve a confirmação da morte de dois adolescentes que estavam internados em estado grave e não resistiram aos ferimentos.
A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) detalhou que os dois rapazes tinham 16 anos. Ambos integravam o grupo de seis pessoas, com idades entre 16 e 18 anos, que ficaram feridas. Todos foram socorridos para unidades médicas no município.
A tentativa de chacina ocorreu na madrugada do último domingo (26), quando suspeitos invadiram um local conhecido como Chácara Sobreira, no bairro Vila Lobo, e deflagraram diversos disparos. A festa foi organizada por um grupo criminoso que atua na região.
O caso de homicídio doloso e lesão corporal está sendo investigada pelas Forças de Segurança do Ceará.
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Motivação do crime sob investigação
Até o momento, não foram identificados suspeitos ou a motivação do crime.
A ocorrência foi atendida por equipes da Força Tática (FT) e do Policiamento Ostensivo Geral (POG) pertencentes ao 2º Batalhão da Polícia Militar (2º BPM), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) e do Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (Bepi), unidades especializadas da Polícia Militar do Ceará (PMCE), além da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).
A Delegacia de Polícia Civil de Crato e o Departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul (DPJI - Sul) estão a cargo das investigações.