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Sobe para três o número de mortos em tentativa de chacina em chácara no Crato

Os dois jovens que faleceram tinham 16 anos.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 21:51)
Segurança
Foto de carro da Polícia Militar do Ceará, utilizada para ilustrar matéria sobre tentativa de chacina no Crato, que deixou três mortos.
Legenda: Agentes de segurança estão atuando nas investigações do caso.
Foto: Reprodução/SSPDS-CE.

O número de mortos na tentativa de chacina em chácara no Crato, cidade do Cariri cearense, subiu para três. A primeira morte, um homem de 22 anos, foi confirmada ainda no último domingo (26). Nesta quarta-feira (29), houve a confirmação da morte de dois adolescentes que estavam internados em estado grave e não resistiram aos ferimentos.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) detalhou que os dois rapazes tinham 16 anos. Ambos integravam o grupo de seis pessoas, com idades entre 16 e 18 anos, que ficaram feridas. Todos foram socorridos para unidades médicas no município. 

A tentativa de chacina ocorreu na madrugada do último domingo (26), quando suspeitos invadiram um local conhecido como Chácara Sobreira, no bairro Vila Lobo, e deflagraram diversos disparos. A festa foi organizada por um grupo criminoso que atua na região.

O caso de homicídio doloso e lesão corporal está sendo investigada pelas Forças de Segurança do Ceará. 

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Até o momento, não foram identificados suspeitos ou a motivação do crime. 

A ocorrência foi atendida por equipes da Força Tática (FT) e do Policiamento Ostensivo Geral (POG) pertencentes ao 2º Batalhão da Polícia Militar (2º BPM), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) e do Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (Bepi), unidades especializadas da Polícia Militar do Ceará (PMCE), além da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

A Delegacia de Polícia Civil de Crato e o Departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul (DPJI - Sul) estão a cargo das investigações. 

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