Tentativa de chacina em festa de organização criminosa deixa 1 morto e 6 baleados no Crato (CE)

Um pessoa morreu e outras seis ficaram feridas em uma tentativa de chacina no Crato, cidade do Cariri cearense, na noite deste sábado (25).

Dois suspeitos armados invadiram um local conhecido como Chácara Sobreira, no bairro Vila Lobo, e deflagraram diversos disparos.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), no local ocorria uma festa organizada por uma organização criminosa que atua na região.

Sete pessoas foram baleadas. Um homem de 22 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Outras seis pessoas, com idades entre 16 e 18 anos, foram lesionadas e socorridas para unidades médicas no município. Os nomes não foram divulgados.

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Não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.

Motivação do crime sob investigação

Até o momento, não foram identificados suspeitos ou a motivação do crime.

A ocorrência foi atendida por equipes da Força Tática (FT) e do Policiamento Ostensivo Geral (POG) pertencentes ao 2º Batalhão da Polícia Militar (2º BPM), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) e do Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (Bepi), unidades especializadas da Polícia Militar do Ceará (PMCE), além da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

A Delegacia de Polícia Civil de Crato e o Departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul (DPJI - Sul) estão a cargo das investigações.

Informações que auxiliem no trabalho policial podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181.