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Consórcio do crime: chefe local do CV no Ceará é preso levando vida de luxo em Mato Grosso

A prisão foi realizada nessa quarta-feira (20).

Escrito por
Redação seguranca@svm.com.br
(Atualizado às 11:44)
Segurança
prisao comando vermelho mato grosso, policiais segurando.
Legenda: Há informações de que o faccionado construía uma mansão à beira de um lago na chapada.
Foto: Reprodução.

Um dos chefes do Comando Vermelho (CV) no Ceará foi preso enquanto levava vida de luxo na Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso. Antônio Brasileiro da Silva Neto é natural de Pentecoste, tem 34 anos e é conhecido dentro do 'mundo do crime' como 'O Grande'.

Antônio carrega uma ficha criminal extensa, respondendo a crimes, como integrar organização criminosa, tráfico de drogas e homicídio.

A liderança local do grupo carioca vinha levando vida de luxo em um território conhecido como 'paraíso do ecoturismo'.

Há informações de que o faccionado construía uma mansão à beira de um lago na chapada. A reportagem entrou em contato com a defesa do denunciado, que não se manifestou até a publicação desta matéria. 

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[ATUALIZAÇÃO às 11h37]

O suspeito foi preso em uma ação conjunta de Inteligência, as Polícias Civis dos estados do Mato Grosso e do Ceará. 

"O alvo já era monitorado pela Polinter desde 2024, quando uma investigação inicial conseguiu localizar seu esconderijo. Na ocasião, o criminoso conseguiu escapar após um cerco policial. Desde então, o Núcleo de Inteligência da Polinter (NIO) e a inteligência da Polícia Civil do Ceará mantiveram um trabalho de cooperação contínua para rastrear o paradeiro do foragido", conforme a Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso.

A Polícia informou ter realizado dias de campana e monitoramento tático, até confirmar que o suspeito estava no local: "no momento da abordagem, o investigado portava na cintura uma pistola calibre 9mm modificada. A arma possuía um dispositivo de adaptação que permitia disparos em série, funcionando de forma semelhante a uma submetralhadora".

'PEÇA-CHAVE DO CRIME'

O delegado Marco Antônio, diretor do Interior da Polícia Civil do Ceará, considera que o preso "é uma peça-chave na criminalidade do Estado". 

“Ele é o maior líder de uma facção que assola o interior do Ceará e, segundo as investigações, tinha o poder de determinar mortes na região”, afirmou o delegado.

Antônio Brasileiro deve passar pelo processo recambiamento para o estado do Ceará, onde deve cumprir pena em regime fechado.

LIGADO AO 'JOGO DO BICHO'

Um dos processos que Antônio Brasileiro responde é acerca do monopólio do jogo do bicho.

Em 2022, o Diário do Nordeste noticiou que a Polícia Civil do Ceará desarticulou um grupo que uniu a alta cúpula do Comando Vermelho a empresários cearenses, em um esquema de 'consórcio do crime'.

Dentre os denunciados neste caso está Douglas Honorato Alves que, de acordo com a acusação, mantinha constantes conversas com um líder do CV na região do Vale do Curu.

O chefe da facção era Antônio Brasileira da Silva Neto, com atuação principalmente nas cidades de Pentecoste e Apuiarés.

O MP aponta que Brasileiro determinou ameaças, homicídios, roubos e aliciou adolescentes em busca de garantir o monopólio da 'Loteria do Povo', no município de Pentecoste.

As ordens para realizar extorsões aos bicheiros e só permitir a realização de jogos para a casa de apostas 'parceiras' era uma das funções do faccionado.

Quando preso nessa quarta-feira (20), policiais apreenderam celulares junto ao suspeito. Os aparelhos devem passar por perícia após autorização judicial e há expectativa de que o conteúdo neles colabore com o andamento da investigação.

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