Consórcio do crime: chefe local do CV no Ceará é preso levando vida de luxo em Mato Grosso

Um dos chefes do Comando Vermelho (CV) no Ceará foi preso enquanto levava vida de luxo na Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso. Antônio Brasileiro da Silva Neto é natural de Pentecoste, tem 34 anos e é conhecido dentro do 'mundo do crime' como 'O Grande'.

Antônio carrega uma ficha criminal extensa, respondendo a crimes, como integrar organização criminosa, tráfico de drogas e homicídio.

A liderança local do grupo carioca vinha levando vida de luxo em um território conhecido como 'paraíso do ecoturismo'.

Há informações de que o faccionado construía uma mansão à beira de um lago na chapada. A reportagem entrou em contato com a defesa do denunciado, que não se manifestou até a publicação desta matéria.

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[ATUALIZAÇÃO às 11h37]

O suspeito foi preso em uma ação conjunta de Inteligência, as Polícias Civis dos estados do Mato Grosso e do Ceará.

"O alvo já era monitorado pela Polinter desde 2024, quando uma investigação inicial conseguiu localizar seu esconderijo. Na ocasião, o criminoso conseguiu escapar após um cerco policial. Desde então, o Núcleo de Inteligência da Polinter (NIO) e a inteligência da Polícia Civil do Ceará mantiveram um trabalho de cooperação contínua para rastrear o paradeiro do foragido", conforme a Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso.

A Polícia informou ter realizado dias de campana e monitoramento tático, até confirmar que o suspeito estava no local: "no momento da abordagem, o investigado portava na cintura uma pistola calibre 9mm modificada. A arma possuía um dispositivo de adaptação que permitia disparos em série, funcionando de forma semelhante a uma submetralhadora".

'PEÇA-CHAVE DO CRIME'

O delegado Marco Antônio, diretor do Interior da Polícia Civil do Ceará, considera que o preso "é uma peça-chave na criminalidade do Estado".

“Ele é o maior líder de uma facção que assola o interior do Ceará e, segundo as investigações, tinha o poder de determinar mortes na região”, afirmou o delegado.

Antônio Brasileiro deve passar pelo processo recambiamento para o estado do Ceará, onde deve cumprir pena em regime fechado.

LIGADO AO 'JOGO DO BICHO'

Um dos processos que Antônio Brasileiro responde é acerca do monopólio do jogo do bicho.

Em 2022, o Diário do Nordeste noticiou que a Polícia Civil do Ceará desarticulou um grupo que uniu a alta cúpula do Comando Vermelho a empresários cearenses, em um esquema de 'consórcio do crime'.

Dentre os denunciados neste caso está Douglas Honorato Alves que, de acordo com a acusação, mantinha constantes conversas com um líder do CV na região do Vale do Curu.

O chefe da facção era Antônio Brasileira da Silva Neto, com atuação principalmente nas cidades de Pentecoste e Apuiarés.

O MP aponta que Brasileiro determinou ameaças, homicídios, roubos e aliciou adolescentes em busca de garantir o monopólio da 'Loteria do Povo', no município de Pentecoste.

As ordens para realizar extorsões aos bicheiros e só permitir a realização de jogos para a casa de apostas 'parceiras' era uma das funções do faccionado.

Quando preso nessa quarta-feira (20), policiais apreenderam celulares junto ao suspeito. Os aparelhos devem passar por perícia após autorização judicial e há expectativa de que o conteúdo neles colabore com o andamento da investigação.