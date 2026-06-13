Irmãos são presos em Cascavel por suspeita de participação em organização criminosa no CE
Captura ocorreu na última sexta (12), em Cascavel, na Grande Fortaleza.
Dois homens foram presos pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) na tarde da última sexta-feira (12) por suspeita de integrar um grupo criminoso com atuação no município de Cascavel. Irmãos, os dois têm 32 e 20 anos, e foram capturados nos bairros Morada Leste e Rio Novo, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, a SSPDS.
Conforme detalhes apurados pelas investigações, os suspeitos mantinham perfis em redes sociais, utilizando os espaços para divulgar conteúdos de apologia a uma organização criminosa.
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Os dados, que foram repassados à SSPDS, também apresentavam publicações que exaltavam a atuação do grupo no estado cearense.
A SSPDS ainda aponta que os dois irmãos possuem extensa ficha criminal. Eles respondem por crimes como tráfico de drogas, violência doméstica, lesão corporal, dano e apropriação indébita, entre outros delitos, cujo histórico já era de conhecimento das autoridades policiais.
Após a captura, os dois foram autuados em flagrante por integrar organização criminosa e foram colocados à disposição da Justiça.