Justiça solta influenciadores investigados por esquema de rifas e lavagem de dinheiro no Ceará
Os dois homens haviam sido presos na quinta-feira (11) e agora estão em liberdade provisória.
Os influenciadores cearenses Francisco Aldi Barros de Souza, de 23 anos e Carlos Eduardo Araújo Sousa, de 25, estão soltos. A decisão é do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), que decidiu conceder o direito de liberdade provisória aos investigados.
Os dois são acusados de promover rifas ilegais por meio das redes sociais e praticar lavagem de dinheiro. Em posts feitos nos últimos dias, usuários pediam pela liberdade dos influenciadores, naturais do município de Cruz, no interior do Ceará.
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Influenciador sorteava prêmios que chegavam a R$ 70 mil
Francisco Aldi Barros, conhecido nas redes sociais como 'Balaclava do Grau' acumula mais de 50 mil seguidores somente em uma plataforma. Na descrição de seu perfil do Instagram, o influenciador afirma: "trabalho realizando sonhos".
No final do mês de maio, o influenciador já realizava a 14º edição da "Balaclava Premiações", em parceria com portais de notícias locais. Nas redes sociais, o jovem divulgava que os usuários poderiam concorrer as premiações com apostas de apenas 10 centavos.
No vídeo promocional do sorteiro, o influenciador comenta que todas as premiações que ele faz tem os resultados postados ao vivo e são "reconhecidas pela Loteria Federal".
Em março de 2026, o influenciador realizou a 13ª edição da "Balaclava Premiações", em que sorteou uma moto Triumph Tiger 900, que pode custar mais de R$ 70 mil, além de prêmios em dinheiro que chegavam a até R$ 40 mil.
De acordo com a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), os valores obtidos com a atividade ilícita eram utilizados na aquisição de bens e na movimentação de recursos financeiros com o objetivo de ocultar a origem dos valores.
Dupla capturada em 'Operação Fortuna'
A dupla foi capturada na quinta-feira (11), pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), no município de Cruz, no interior do Ceará, durante a "Operação Fortuna".
Durante a ação, os agentes apreenderam dois automóveis, três motocicletas, aparelhos eletrônicos e outros materiais de interesse para a investigação, além do pedido de bloqueio judicial de aproximadamente R$ 300 mil em ativos financeiros.
A “Operação Fortuna” integra as ações permanentes da Polícia Civil do Estado do Ceará de combate aos crimes contra a economia popular, à lavagem de dinheiro e às práticas ilícitas realizadas por meio de plataformas digitais.