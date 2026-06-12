Pastor suspeito de abusar filhas e enteada é preso em Acaraú, no Interior do CE

Um líder religioso de 51 anos, investigado por estupro de vulnerável e suspeito de abusar sexualmente de pelo menos oito vítimas, foi preso nesta sexta-feira (12) durante a Operação Sagrada Infância, deflagrada pela Polícia Civil no município de Acaraú (CE). Além dele, outros dois homens, de 47 e 56 anos, também foram capturados por envolvimento em crimes sexuais contra crianças e adolescentes.

As prisões ocorreram em cumprimento a mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça após investigações conduzidas pela Delegacia de Acaraú.

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Segundo a Polícia Civil, o líder religioso é apontado como autor de abusos contra pelo menos oito vítimas. Entre elas estariam duas filhas e uma enteada do suspeito.

Cargo teria facilitado abusos

As investigações indicam que ele teria se aproveitado da posição de autoridade exercida no templo religioso para praticar os crimes.

O homem foi localizado e preso na localidade de Lagoa do Mato. Já os outros dois investigados foram capturados nos distritos de Aranaú e Macajuba.

Após o cumprimento das ordens judiciais, os três suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Acaraú para os procedimentos cabíveis e, posteriormente, colocados à disposição do Poder Judiciário.

A Operação Sagrada Infância faz parte das ações permanentes da Polícia Civil voltadas ao enfrentamento dos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes no Ceará.